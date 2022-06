Spanisches Spitzenduell auf polnischem Schotter 07.06.2022 - 12:19 Von Toni Hoffmann

© erc Efren Llarena © erc Nil Solans © erc Miko Marcyzk Zurück Weiter

Efrén Llarena wird einen harten Kampf vor sich haben, wenn er diese Woche (11.-12. Juni) bei der 78. Rallye Polen, der zweitältesten Rallye, in Orlen seine Führung in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) ausbauen will.