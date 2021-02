Extreme E: Duell Hamilton-Rosberg auch auf Sky

Die neue Elektro-Rennserie Extreme E wird auch auf Sky gezeigt. Im Free-TV wird die neue Rennserie auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de zu sehen sein.

Sky Deutschland hat sich umfassende Übertragungsrechte an der neuen Rennserie Extreme E gesichert. Sky wird Highlight-Zusammenfassungen von jedem Rennen in der Debütsaison sowohl auf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 und auch im Free-TV auf Sky Sport News zeigen.

Zudem wird Sky zahlreiche weitere Inhalte zu Extreme E wie Clips, Magazin-Programme und Dokumentationen über alle Verbreitungswege ausstrahlen – linear im TV, per Abruf auf Sky Q und digital. So wird der YouTube Kanal von Extreme E auch auf Sky Q eingebunden. Die Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Im Free-TV wird die neue Rennserie auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de zu sehen sein. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, hat mit der Extreme E eine langfristige Vereinbarung geschlossen.

Extreme E ist eine neue Rennserie für vollelektrische SUVs. Die Rennen finden auf Offroadstrecken an verschiedenen Orten der Erde statt, bei denen die Folgen des Klimawandels besonders sichtbar sind. Rennorte von Extreme E sind die Atlantik-Küste im Senegal (Hinweis auf Plastikmüll und steigende Meeresspiegel), Saudi-Arabien (Wüstenbildung), die Region Patagonien in Argentinien (schwindende Gletscher), die grönländische Arktis (schmelzende Eiskappen) sowie der Amazonas-Regenwald (Abholzung). Die Debütsaison der Extreme E beginnt am 3. und 4. April 2021 mit einem Rennwochenende in Al Ula in der Wüste von Saudi-Arabien.

Insgesamt zehn Teams gehen an den Start, davon zwei deutsche Teams ABT CUPRA XE und Rosberg Xtreme Racing gegründet vom Ex-Formel-1 Piloten Nico Rosberg. Die Rennserie setzt auf die Grundsäulen Elektrifizierung, Umwelt und Gleichberechtigung.

Erstmalig im Motorsport müssen sich die Teams gleichberechtigt aus einem weiblichen und einem männlichen Fahrer zusammensetzen. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton stellt ebenfalls ein Team und geht mit X44 an den Start. Der Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button setzt sich bei seinem Rennstall JBXE sogar selbst in Cockpit.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: «Extreme E ist eine spektakuläre neue Rennserie und eine tolle Ergänzung für unser Motorsport-Angebot auf Sky Sport F1. Mit Extreme E stärken wir zudem unser ohnehin schon reichhaltiges On Demand Angebot im Bereich Motorsport. Nicht zuletzt durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen Sky Zero und Sky Ocean Rescue passt die Rennserie sehr gut in unser Programm.»