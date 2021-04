Nico Rosberg besiegt Lewis Hamilton: Das ist verrückt

Am Wochenende fand das erste Event der neuen Extreme E in Saudi-Arabien statt. Das hatte Nico Rosberg im Kampf gegen seinen ewigen Rivalen Lewis Hamilton die Nase vorne.

Nico Rosberg hat mit seinem Rosberg Xtreme Racing Team das erste Auftaktevent der neuen Extreme E gewonnen – und seinen ewigen Rivalen Lewis Hamilton besiegt.

Rosbergs Team Johan Kristoffersson/Molly Taylor siegte im Finallauf in der saudi-arabischen Oase al-'Ula vor dem Andretti United Extreme E Team um Catie Munnings und Jimmy Hansen. Hamiltons Mannschaft um den neunmaligen Rallye-Champion Sebastien Loeb wurde beim ersten xPrix der Geschichte Dritter.

«Das ist verrückt. Ich bin dem gesamten Team so dankbar für die Anstrengungen, die an diesem Wochenende unternommen wurden, das intensiv und wirklich ganz vorne mit dabei war. Alles hat sich so gut gefügt und alle haben so gut zusammengearbeitet», sagte Rosberg.

Der Deutsche weiter: «Wir haben ein fantastisches Team von Ingenieuren und Mechanikern, die sich mit so vielen Unbekannten perfekt auf dieses erste Wochenende vorbereitet haben. Molly und Johan haben phänomenales Fahren gezeigt. Keiner von beiden hat unter diesen wirklich schwierigen Bedingungen einen falschen Schritt gemacht und beide haben eine unglaubliche Geschwindigkeit gezeigt - ihre Leistung war wirklich inspirierend und ich war sehr stolz, sie zu sehen. Nach einer 60-Sekunden-Strafe, die durch ein technisches Problem verursacht wurde, zurück zu kommen, um dann den Sieg zu erringen, ist einfach fantastisch und sie verdienen definitiv den Erfolg. Für die gesamte Meisterschaft war es ein guter Start.»

Das Finale

Als Gewinner des Fanvotings GridPlay hatte Andretti United den Luxus, seinen Startplatz für das Finale zu wählen. Hansen holte sich rechts die Pole Position, Kristoffersson stellte sich in der Mitte für Rosberg X Racing auf und X44s Loeb belegte links den dritten Startplatz.

Hansen wiederholte seinen Blitzstart aus dem Crazy Race, als Kristoffersson sich darauf konzentrierte, Loeb vom zweiten Platz zu verdrängen, um dann dieselbe Taktik einzusetzen, die ihm im Halbfinale so gut gedient hatte: eine sensationelle Kurvenlinie zu wählen und Landsmann Hansen in Turn 1 erfolgreich hinter sich zu lassen.

Der dreimalige FIA-Rallycross-Weltmeister verschwendete dann keine Zeit mehr mit Hansen auf dem zweiten Rang liegend und Loeb auf dem dritten Platz. Letzterer hatte mit Probleme bei der Servolenkung zu kämpfen. Kristoffersson übergab das Auto mit einem Vorsprung von einer halben Minute an Taylor. Während Munnings die Lücke in der zweiten Runde leicht verkleinern konnte, hatte die Australierin die Situation immer unter Kontrolle und kam mit einem Vorsprung von mehr als 23 Sekunden ins Ziel.

Alejandro Agag, Gründer und CEO von Extreme E, sagte: «Wir haben viele Jahre so hart daran gearbeitet und an diesem Wochenende ist endlich alles zusammengekommen. Es hat wirklich meine wildesten Erwartungen übertroffen. Wenn ich ein Drehbuch für das perfekte Wochenende geschrieben hätte, hätte ich mir nichts Besseres einfallen lassen können als das, was wir in den vergangenen zwei Tagen gesehen haben - ich habe noch nie in meinem Leben so extreme Rennen gesehen.»

«Dieses erste Rennwochenende wird einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Extreme E haben. Einer der Gründe, warum ich so stolz bin ist, dass wir diese Plattform gegründet haben, auf der Fahrerinnen so glänzen können, wie sie es verdienen. Was wir hier von ihnen gesehen haben, ist außergewöhnlich - ein unglaubliches Talent und Mut - und insgesamt kann ich mit Recht sagen, dass wir uns wirklich einen Namen gemacht haben. Ich bin überglücklich», so Agag.

Nachdem der Desert X Prix nun Geschichte ist, werden die Fahrzeuge wieder auf die St. Helena - dem schwimmenden Herzstück der Extreme E - geladen, um die Segel für Lac Rose im Senegal zu setzen, den Schauplatz für den Ocean X Prix am 29./30. Mai.

Meisterschaftswertung

1. Rosberg X Racing (Johan Kristoffersson / Molly Taylor) 35 Punkte

2. X44 (Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez) 30 Punkte

3. Andretti United (Timmy Hansen / Catie Munnings) 28 Punkte

4. ACCIONA | Sainz XE Team (Carlos Sainz / Laia Sanz) 26 Punkte

5. Hispano Suiza XITE Energy Team (Oliver Bennett / Christine Giampaoli Zonca) 20 Punkte

6. JBXE (Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky) 17 Punkte

7. ABT Cupra XE (Mattias Ekström / Claudia Hürtgen) 13 Punkte

8. Segi TV Chip Ganassi Racing (Kyle LeDuc / Sara Price) 12 Punkte

9. Veloce Racing (Stéphane Sarrazin / Jamie Chadwick) 8 Punkte