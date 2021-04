Extreme E: Was wurde abseits der Strecke erreicht? 07.04.2021 - 11:00 Von Rob La Salle

Extreme E © Extreme E Das Team von Nico Rosberg hat den ersten x Prix gewonnen

Die Extreme E hat am vergangenen Wochenende ihren ersten X Prix in Al Ula, Saudi-Arabien, mit dem Sieg von Rosberg X Racing abgeschlossen. Doch was hat die Meisterschaft außerhalb des Kurses um den Klimawandel erreicht?