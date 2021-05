Formel E in Sat.1: Eine Rennserie findet ihr Publikum

Die Formel E wird 2021 in Sat.1 gezeigt

In der Vergangenheit fristete die Formel E in Deutschland ein Nischendasein. Nach vier Events zeigt sich: Die Rennserie hat offenbar ein Publikum gefunden.

Nach vier Events und insgesamt sieben Saisonrennen zeigt sich: Die Formel E hat offenbar ein Publikum gefunden. Nachdem die Elektro-Rennserie in Deutschland ein Nischendasein fristete, ist das Quoten-Niveau in Sat.1 durchaus ordentlich.

Nachdem noch ProSieben MAXX das Auftaktrennen in Saudi-Arabien zeigte und dabei nur 180.000 Fans anlockte, hat sich der Zuspruch anschließend in Sat.1 bei rund einer halben Million Fans eingependelt. In der Vergangenheit lag der Schnitt bei Spartensender Eurosport bei rund 100.000 Fans .

Den zweiten WM-Lauf in Saudi-Arabien sahen bei Privatsender Sat.1 520.000 Fans, die beiden Rennen beim Double Header in Rom wiederum jeweils 500.000 Zuschauer.

Das wilde Chaosrennen in Valencia, bei dem eoinem Großteil des Feldes die Energie ausging, sahen 400.000 Zuschauer, den Lauf am Tag darauf wiederum 630.000 Zuschauer – der bisherige Bestwert.

Beim unterhaltsamen Monaco E-Prix am vergangenen Wochenende schalteten schließlich 530.000 Fans ein.

Interessant ist die Entwicklung des für den Sender so wichtigen Marktanteils in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen: Von anfangs 3,6 beziehungsweise 5,8 Prozent schaffte Sat.1 den Sprung auf über sieben Prozent. In Monaco waren es zuletzt 7,6 Prozent.

Die Quoten im Überblick:

Saudi-Arabien: 180.000/520.000

Rom: 500.000/500.000

Valencia: 400.000/630.000

Monaco: 530.000