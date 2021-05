Formel E in Monaco: Mal wieder ein kurioser Crash

Die Formel E ist in dieser Saison für allerlei Kuriositäten gut. Am vierten Rennwochenende in Monaco geht es munter weiter: Sergio Sette Camara und Norman Nato sorgen für einen seltenen Zwischenfall.

Die Formel E ist an diesem Wochenende in Monaco zu Gast, gefahren wird im Gegensatz zu den ersten drei Events in Saudi-Arabien, Rom und Valencia allerdings nur am Samstag, statt eines Double Headers steht in dem Fürstentum nur ein Rennen auf dem Programm.

Der Tag begann mit dem Freien Training am Morgen, und da kam es zu einem kuriosen Crash: Nasch rund 20 Minuten konnte Sergio Sette Camara mit seinem Dragon nicht mehr weiterfahren und blieb in der Rascasse stehen.

Eine gefährliche Stelle, doch die Konkurrenz blieb vorsichtig und konnte dem Boliden ausweichen. Als klar war, dass Sette Camara nicht mehr weiterfahren kann, wurde die Session abgebrochen.

Das Kuriose: Ging es vorher gut, kam es dann trotz der Roten Flaggen zum Auffahrunfall, als Norman Nato im Venturi seinem Konkurrenten ins Heck fuhr.

Hier geht es zu dem Video.

Der Crash erinnerte ein wenig an das Rennwochenende in Rom, als Oliver Turvey in die Konkurrenz raste, die sich gerade für Startübungen aufgestellt hatte. Der Schaden hielt sich diesmal allerdings in Grenzen.