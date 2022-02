Lewis Hamilton: So will er sich an Rosberg «rächen»

Die Extreme E startet am nächsten Wochenende in die neue Saison. Dann kämpfen Lewis Hamilton und Nico Rosberg wieder um den Titel. Hamilton will sich mit bewährter Besetzung rächen.

Lange ist Nico Rosbergs Titel-Triumph noch nicht her. Ein paar Tage vor Weihnachten beschenkte er sich mit der Meisterschaft in der neue Elektro-Rennserie Extreme E, sein Team Rosberg X Racing war punktgleich mit Lewis Hamiltons Team X44, hatte aber mehr Siege geholt. Knapper ging es also kaum, doch umso süßer schmeckte der Sieg gegen seinen einstigen Formel-1-Rivalen.

Die beiden Superstars gehen auch 2022 mit ihren Teams an den Start, dabei will sich Hamilton natürlich rächen und seinem früheren Kumpel den Titel wegnehmen. Dafür setzt Hamilton auf bewährte Kräfte: Rallye-Legende Sebastien Loeb und Cristina Gutierrez werden wieder in das Cockpit des Elektro-SUV steigen.

«Das vergangene Jahr war eine große Herausforderung für uns. Wir hatten viele Probleme mit dem Auto und auch etwas Pech, aber wir waren bei jedem Rennen im Qualifying ganz vorne dabei», sagte Loeb.

Loeb weiter: «Wir haben das Jahr mit einem Sieg und Punktgleichheit in der Meisterschaft beendet. Wir sind also optimistisch! Ich denke, dass die anderen Teams sehr stark sind, aber Cristina und ich haben gezeigt, dass wir wissen, wie man auf den härtesten Strecken der Welt Rennen gewinnt», so Loeb: «Also werden wir alles geben, um weitere Podiumsplätze zu erreichen. Unsere Fans haben uns seit unserem ersten Rennen sehr unterstützt, und ich hoffe, dass wir uns bei ihnen mit einem Meisterschaftssieg im Jahr 2022 revanchieren können.»

Bei Rosberg gibt es hingegen eine Änderung. Während Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson dem Team treu bleibt, stößte Mikaela Ahlin-Kottulinsky neu dazu. Sie ersetzt Molly Taylor.

«Ich fühle mich unglaublich geehrt, Rosberg X Racing beizutreten und das Team bei der Verteidigung seines Meistertitels zu unterstützen», sagt Ahlin-Kottulinsky. «Mit dem Siegerteam der ersten Saison zusammenzuarbeiten, ist wirklich eine großartige Gelegenheit, und ich kann es kaum erwarten loszulegen.»

Sie freue sich vor allem darauf, mit Nico und Johan zu arbeiten und von ihnen zu lernen, «zwei Weltmeister und Fahrer, vor denen ich großen Respekt habe und die ich für ihre unglaubliche Leistung hinter dem Steuer bewundere».

«Wir freuen uns, die perfekte Fahrerbesetzung für unsere zweite Saison in der Extreme E gefunden zu haben. Dieses Jahr wird noch herausfordernder, da wir unseren Titel gegen eine wachsende Zahl sehr professioneller und hochmotivierter Teams verteidigen müssen», sagte Rosberg: «Mit der Erfahrung und Erfolgsbilanz von Johan und Mikaela werden wir auf den Kampf vorbereitet sein und hoffentlich für einige aufregende Action auf der Strecke sorgen.»