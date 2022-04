Erzberg und DTM: Schulterschluss an der Ringstraße

Im Rahmen einer hochkarätig besetzten Pressekonferenz wurden in Wien das Erzbergrodeo und die DTM-Veranstaltung auf dem Red Bull Ring in Spielberg präsentiert.

Im legendären Café Landtmann an der Wiener Ringstraße wurde ein Schulterschluss im österreichischen Motorsport vollzogen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz des Erzbergrodeos und der DTM waren Stars wie Gerhard Berger und Heinz Kinigadner vor Ort.

Sowohl die DTM – der Event steigt im September in Spielberg – als auch das Erzbergrodeo von 16. bis 19. Juni unterstützen die «Wings for Life»-Stiftung, die von Kinigadner gemeinsam mit Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz ins Leben gerufen wurde.



«Es ist mir eine große Freude, Gerhard Berger und Karl Katoch an einen Tisch zu bringen. Beide arbeiten unermüdlich an der Weiterentwicklung von Motorsport-Events für Teilnehmer und Fans», lobte Kinigadner.

Erzberg-Macher Karl Katoch verriet im Vorfeld des diesjährigen Events: «Durch den laufenden Tagebaubetrieb am Erzberg mussten wir nach zwei Jahren Pause einige Dinge im Ablauf überdenken.»



Es gibt jetzt eine Zone, in welcher keine Hilfe erlaubt ist, um den Wettbewerb zwischen Profis und Amateuren ausgeglichener zu machen. Auch die Tankpunkte fallen weg.

Berger sprach seine Bewunderung für Wings for Life aus: «Was Heinz Kinigadner mit der Crew leistet, ist fantastisch. Wir stellen daher nach jedem DTM-Event einen original getragenen Helm für eine Versteigerung zu Gunsten von Wings for Life zur Verfügung.»



Im Anschluss an das Pressegespräch gab es an der Ringstraße eindrucksvolle Motorsportobjekte zu bestaunen. Unter anderen noch bis Sonntag zu sehen sind verschiedene Siegerbikes des Erzbergrodeos. Berger brachte einen 488er-DTM-Ferrari mit nach Wien.