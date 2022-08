Red Bull Tennessee Knock Out: Das nächste Extrem

Nach Israel, Serbien, Österreich, Italien und Rumänien zieht der Hard-Enduro-Zirkus über den großen Teich. Die nächsten zwei Stopps sind das Red Bull Tennessee Knock Out (TKO) in den USA und Red Bull Outliers in Kanada.

Mit dem TKO liegt nach der fünftägigen Hard-Enduro-Rallye in Rumänien an diesem Wochenende ein Sprint-Wettbewerb an. Auf dem Gelände des Trials Training Centre in Sequatchie, Tennessee, werden andere Fähigkeiten gefordert sein als in den Rennen zuvor. Der Ort Sequatchie liegt zwischen Nashville und Atlanta. Dort sind auf vergleichsweise kürzeren Distanzen Trial-, Enduro- und Motocross-Qualitäten in der Kombination gefragt. Doch auch die Kurzstrecke wird für die Teilnehmer nicht weniger ermüdend sein, denn der Speed wird auf diesen kurzen Distanzen entsprechend hoch sein und die Top-Leistungen müssen an einem Tag in vier verschiedenen Rennen abgerufen werden.

Das Knock-Out-Format zwingt die Fahrer, bei jeder Runde vorne dabei zu sein, um nicht aus der Wertung zu fallen. Was heißt das genau? Zunächst einmal gibt es – eher als Showeinlage für das Publikum – am Donnerstag, 11. August, einen Straight-Rhythm-Prolog in Nashville. Spektakulär sicherlich für die Zuschauer, aber nicht relevant für das Hauptrennen. Die Fahrer werden was fürs Auge bieten, aber keine großen Risiken eingehen.

Denn am Sonntag geht es ans Eingemachte. Zunächst einmal gibt es die Hot-Lap – die Fahrer starten einzeln mit jeweils 30 Sekunden Abstand in die kurze Runde. Dann geht es auf der langen Runde ins Knock-Out-Race 1 und nur die Top-25 qualifizieren sich für das zweite Rennen. Im Race 2 treten jeweils fünf Fahrer gegeneinander an und die vier schnellsten rücken ins Finale vor.

Im Finale wird wiederum die kurze Strecke gefahren und innerhalb von 45 Minuten wird die Entscheidung fallen, wer das 6. von 8 Rennen der Weltmeisterschaft für sich entscheiden kann.

Die Ausgangslage in der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft ist spannend:

- Graham Jarvis (GB, Husqvarna), der mit dem siebten Sieg bei den Romaniacs kürzlich seinen Legendenstatus betonierte, wird beim TKO zu kämpfen haben und schauen müssen, dass er so viele Punkte wie möglich mitnehmen kann, um seinen vierten Platz in der Gesamtwertung der WM sichern und sich eventuell verbessern zu können.

- Mario Roman (E, Sherco) liegt nach 5 von 8 Rennen in der Gesamtwertung auf Platz 1. Die Konstanz seiner Leistungen haben dafür gesorgt, dass er mit einem ersten Platz beim Minus 400 in Israel und einigen Podiums-Platzierungen nun ganz oben gelistet wird.

- Manuel Lettenbichler aus Kiefersfelden (KTM) katapultierte sich nach dem verletzungsbedingten Ausfall in Israel mit drei Siegen in Folge beim Xross, Erzbergrodeo und Abestone an die Spitze und liegt nur drei Punkte hinter Roman auf Platz 2. Da Billy Bolt verletzungsbedingt beim TKO ausfällt, gilt er als Favorit für den Sieg in den USA.

- Der Bulgare Teodor Kabakchiev (KTM) wird auch in den USA einer derjenigen sein, die das Podium schaffen können.

- Alfredo Gomez (E, GASGAS) wollte in Rumänien Boden gutmachen, konnte das Rennen aber gesundheitlich bedingt nicht beenden und fiel auf den siebten Platz in der Gesamtwertung zurück. Der Spanier wird auf der kurzen Distanz beim TKO einer der Favoriten sein.

- Der Österreicher Michael Walkner (GASGAS) liegt auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung – jung, bescheiden und ambitioniert wird er eventuelle Fehler seiner direkten Konkurrenten ausnutzen, wenn er denn ohne Fehler und unverletzt bleibt.

- Den jungen Kanadier Trystan Hart (KTM) sollte man beim TKO auf dem Zettel haben. Mit dem dritten Platz beim Erzbergrodeo setzte er ein massives Ausrufezeichen und wird sowohl beim TKO als auch bei seinem Heimrennen, dem Red Bull Outliers am 27. August, vorne mitmischen wollen.

- Der Kalifornier Cody Webb bewegt sich überwiegend im SuperEnduro, hat aber auch im Hard-Enduro einige Erfahrung. Ihm kommt das TKO-Format entgegen, sodass in Tennessee auch ihm Chancen auf ein Podiumsplatz eingeräumt werden müssen.

Stand Hard-Enduro-WM nach 5 von 8 Rennen:

1. Mario Roman (E, Sherco), 73 Punkte

2. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 70

3. Billy Bolt (GB, Husqvarna), 62

4. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), 60

5. Teodor Kabakchiev (BG, KTM), 52

6. Michael Walkner (A, GASGAS), 49

7. Alfredo Gomez (E, GASGAS), 47

8. David Cyprian (CZ, KTM), 38

9. Matthew Green (ZA, KTM), 36

10. Wade Young (ZA, Sherco), 32