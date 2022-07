Romaniacs, Tag 4: Graham Jarvis, König der Karpaten

Mit dem vierten Offroad-Tag enden die Red Bull Romaniacs 2022. Den letzten Tagessieg holte sich KTM-Werkspilot Manuel Lettenbichler, doch der neue König der Karpaten ist zum siebten Mal Graham Jarvis (Husqvarna).

Der vierte und letzte Renntag der Red Bull Romaniacs 2022 hatte es noch einmal in sich. In enger Folge mussten sich die Teilnehmer der Gold-Kategorie steile Berghänge im schwierigsten Terrain hochkämpfen, es gab keine Pause. Umso beeindruckender die Leistung von Graham Jarvis, der mit 47 Jahren als Gesamtleader an den Start ging und seinen siebten Romaniacs-Sieg einfahren wollte.

Der Husqvarna-Pilot hakte routiniert einen Checkpoint nach dem anderen ab und erklomm in aller Ruhe den berüchtigten Schlussanstieg. Den Sieg am letzten Renntag nahm Jarvis gar nicht ins Visier, ihm reichte zum Gewinn der Hard-Enduro-Veranstaltung ein fünfter Platz – vier Jahre nach seinem letzten Triumph und unglaubliche 14 Jahre nach seinem ersten! Damit untermauerte der Engländer zurecht seinen Ruf als ‹König der Karpaten›.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, die Red Bull Romaniacs erneut zu gewinnen. Ich habe es jetzt siebenmal geschafft, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll», staunte Jarvis selbst über seinen Erfolg. «Bei einem solchen Rennen muss man sich die ganze Woche über anstrengen, um dabei zu bleiben – und das habe ich geschafft. Nach meiner Knieverletzung im letzten Jahr war ich mir nicht sicher, wie gut ich zurückkommen würde und ob ich wieder konkurrenzfähig sein würde. Es war ein Jahr harte Arbeit, aber ich habe es geschafft. Nicht nur, dass ich wieder auf dem Podium stehe, sondern auch auf dem obersten Treppchen!»

Platz 2 der Gesamtwertung ging an den Bulgaren Teodor Kabakchiev (KTM), Dritter wurde WM-Leader Mario Roman (Sherco).

In 4:20 Stunden war Manuel Lettenbichler der schnellste Teilnehmer an Tag 4. Der KTM-Werkspilot wollte das Romaniacs mit einer positiven Note beenden, nachdem eine Zeitstrafe am ersten Renntag jede Hoffnung auf den vierten Gesamtsieg in Folge zerstört hatte. Der 24-Jährige brillierte im mittleren Teil des Tages und fuhr dort einen Vorsprung von zwei Minuten heraus. Zweiter wurde Roman, Dritter Kabakchiev.

Pech hatte Michael Walkner. Der GASGAS-Pilot verletzte sich am Fuß und büßte auf den letzten Kilometern so viel Zeit ein, dass er in der Gesamtwertung Platz 4 an den Kanadier Trystan Hart abtreten musste. Hinter Walkner auf dem fünften Rang beendete Lettenbichler das 19. Romaniacs als guter Sechster.

Die Silber-Kategorie wurde vom Neuseeländer Chris Birch gewonnen, es folgen Fabien Poirot(F) und Adam Giles (AUS).

In der Bronze-Wertung jubelte Matthias Walkner (Red Bull KTM) über Platz 3 auf dem Podium, Sieger wurde der Lette Edgars Silins, der junge Rumäne Marius Achim Popovici Zweiter.

Alle Ergebnisse auf redbullromaniacs.com.

Ergebnis, Offroad Day 4:

1. Manuel Lettenbichler (KTM) 4:20:46; 2. Mario Roman (Sherco) 4:22:56; 3. Teodor Kabakchiev (KTM) 4:24:03; 4. Trystan Hart (KTM) 4:24:26; 5. Graham Jarvis (Husqvarna) 4:31:15; 6. Michael Walkner (GASGAS) 4:41:33; 7. Matthew Green (KTM) 5:22:10; 8. Dominik Olszowy (GASGAS) 5:23:26; 9. Suff Sella (KTM) 5:30:38; 10. David Cyprian (KTM) 5:42:59…

Vorläufiges Endergebnis:

1. Graham Jarvis (Husqvarna) 21:05:40; 2. Teodor Kabakchiev (KTM) 21:14:12; 3. Mario Roman (Sherco) 21:19:06; 4. Trystan Hart (KTM) 21:38:39; 5. Michael Walkner (GASGAS) 21:44:10; 6. Manuel Lettenbichler (KTM) 22:58:06; 7. Matthew Green (KTM) 24:09:18; 8. David Cyprian (KTM) 24:47:43; 9. Suff Sella (KTM) 25:59:49; 10. Rigor Rico (KTM) 28:03:02…

Stand Hard-Enduro-WM 2022

1. Mario Roman (Sherco) 73pts; 2. Manuel Lettenbichler (KTM) 70pts; 3. Billy Bolt (Husqvarna) 62pts; 4. Graham Jarvis (Husqvarna) 60pts; 5. Teodor Kabakchiev (KTM) 52pts…