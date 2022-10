Erzbergrodeo 2023: Wer bekommt die 1500 Startplätze?

Fahrer und Zuschauer, die 2023 beim Red Bull Erzbergrodeo zu den Preisen von diesem Jahr dabei sein wollen, müssen schnell zuschlagen. Der Veranstalter will mit der Kostenbremse ein Zeichen setzen.

Der Termin steht bereits fest: Das legendäre Erzberg-Wochenende in der Steiermark wird 2023 von 8. bis 11. Juni über die Bühne gehen. Die Veranstaltung ist wieder Teil der Hard-Enduro-WM, in welcher Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) als Titelverteidiger auftreten wird.

Die Anmeldephase für das größte Enduro-Event auf österreichischem Boden wird am 7. November ab 9 Uhr auf der Plattform redbullerzbergrodeo.com gestartet. Dann werden die 1500 Startplätze für die 27. Ausgabe des Events an die ambitionierten Enduristen vergeben.

«Wir freuen uns, weiter Teil der spektakulären Weltmeisterschaft zu sein und werden das Reglement in Sachen Streckenverlauf weiter an das Niveau der Topfahrer anpassen», kündigte Mastermind Karl Katoch an.

Obwohl derzeit alles teurer wird, wurde beim Erzbergrodeo die Kostenbremse gezogen. «Wir erhöhen das Nenngeld vorerst nicht – bis zum 31.12.2022 bleibt das Nenngeld für alle Teilnehmer unverändert. Wir wollen damit ein Zeichen setzen und uns für die Treue der Teilnehmer beim Comeback im Jahr 2022 bedanken», so Organisationsleiter Mark Schilling.

Auch der Ticketverkauf für die Zuschauer startet Anfang November. Auch hier werden die Preise für Early-Bird-Tickets vorerst nicht erhöht. Auch die Preise für die VIP-Pakete bleiben für 2023 vorerst unverändert.