Manuel Lettenbichler (KTM) bereit für Hard-Enduro-WM

Am 17. Mai startet die Hard-Enduro-WM 2023 mit der Xross Hard Enduro Rally in Serbien. SPEEDWEEK.com sprach mit Weltmeister Manuel Lettenbichler vom KTM Factory Racing Team über seine Vorbereitung und Erwartung.

2022 musstest Du das erste Rennen der Hard-Enduro-WM (HEWC) verletzungsbedingt aussetzten. Wie geht es Dir drei Wochen vor dem Saisonstart in Serbien?

Ich bin körperlich fit und war bereits sehr viel beim Testen. Wir bekommen ein neues Motorrad und ich bin seit Anfang des Jahres mit dem Testen vor allem in Italien ziemlich eingespannt gewesen, um das neue Bike rechtzeitig zum Saisonstart optimal hinstellen zu können. Das hat bislang ziemlich gut geklappt und ich fühle mich bereits sehr wohl auf dem Bike - dem KTM Modelljahr 24. Die Arbeit mit dem Factory-Team hat sich soweit wirklich ausgezahlt.

War das einer der Gründe, warum Du beim diesjährigen SuperEnduro nicht teilgenommen hast?

Ja, das ist richtig. Nach der Saison letztes Jahr hatte ich KTM darum gebeten, mich 2023 auf Hard Enduro konzentrieren zu können, auch um im Dezember mal einen Monat lang herunterkommen zu können. Die 22er-Saison hat es wirklich in sich gehabt. Nach der Verletzung habe ich mich richtig reinhängen müssen, um wieder fit zu werden und dann gleich wieder in die Rennen einzusteigen. Der Einsatz ist dann auch mit dem Weltmeisterschaftstitel belohnt worden, aber das Jahr war wirklich anstrengend und ich wollte es wenigstens im Dezember mal etwas ruhiger angehen. KTM hat zugestimmt und im Gegenzug habe ich mich dann verpflichtet, beim Testen und der Entwicklung - auch für die Gruppe - umfangreich mitzumachen.

Wirst Du dieses Jahr andere Serien mitfahren?

Nein, ich konzentriere mich ausschließlich auf die HEWC.

Hast Du Dich - abgesehen vom Testen - besonders auf die Saison vorbereitet?

Nein, ich habe mein normales Trainingsprogramm durchgezogen. Für mich war es wichtig, dass das neue Bike vor der Saison fertig ist. Das haben wir gut hinbekommen und nun werde ich in den verbleibenden 3 Wochen schauen, dass ich die Fitness weiter ausbaue. Ich fühle mich jetzt aber schon auf einem guten Level und bin sehr zufrieden.

Mit der Xross Hard Enduro Rallye in Serbien erwartet Dich ein Rennen, das Du im letzten Jahr beim Wiedereinstieg in die Saison gleich gewinnen konntest.

Richtig, ich war letztes Jahr das erste Mal dort und wirklich überrascht, was für ein cooles und gutes Rennen das Xross ist. Das ist ein Dreit-Tages-Event, also ein längeres Format, was mir eh liegt und zugutekommt. Also ja, da freue ich mich richtig drauf!

Der 2023er HEWC Rennkalender hat sich ja im Laufe der letzten Monate verändert. Die Roof of Africa wurde unlängst durch Hixpania ersetzt. Wie bewertest Du die Konstellation der Rennen?

Auf die Roof of Africa hätte ich mich eigentlich gefreut, wir sind letztes Jahr extra als Vorbereitung nach Lesotho und deswegen ist das nun etwas ärgerlich. Was mich auch etwas wundert, ist, dass wir zwar das Outliers in Kanada machen, aber nicht das TKO in den USA. Wenn man eh schon auf dem Kontinent ist, hätte man auch beide Rennen machen können. Aber sonst ist es gut, wenn es nicht so viele Rennen und nicht so viele neue Rennen sind. So wissen wir als Fahrer, was zu erwarten ist und kann sich entsprechend vorbereiten. Vielleicht konzentriert man sich so auch auf die Qualität der einzelnen Rennen in der WM, um diese im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft noch zu optimieren.

Gibt es Anzeichen, dass es auch zu einer Optimierung bzw. Harmonisierung des HEWC Regelwerks mit den Regelwerken der Einzelevents geben wird? In dem Punkt gab es ja letztes Jahr einige Unklarheiten.

Es wird wohl demnächst eine neue Version der HEWC Rules & Regulations u.a. mit einem klaren Strafenkatalog geben. Das ist alles etwas besser definiert. Wir hatten letztes Jahr beim Abschlussrennen in Spanien ein Meeting mit Fahrern und Offiziellen und ausgiebig über einige wichtige Themen gesprochen. Davon hat man wohl einiges umsetzen können.

Wie schätzt Du die Konkurrenz in diesem Jahr ein?

Billy Bolt ist dieses Jahr wieder zurück und wir werden in den nächsten Wochen wieder zusammen trainieren - er ist sicher vorn mit dabei. Mario Roman wird nach dem Verlauf der letzten Saison ganz sicher sehr hungrig und motiviert sein. Trystan Hart wird die gesamte Saison mit dabei sein, ist extrem fokussiert, talentiert und wird in der Spitze mithalten können. Der "alte Mann" Graham Jarvis ist immer in der Lage, sich einzuschalten, den darf man in der Rechnung nicht vergessen. Und bei den Young Guns wie Matt Green bin ich gespannt, wer dieses Jahr oben mitfahren wird.

Kalender Hard-Enduro-WM 2023:

17.–20. Mai – Xross, Serbien

8.–11. Juni – Red Bull Erzbergrodeo, Österreich

7.–9. Juli – Red Bull Abestone, Italien

25.–29. Juli – Red Bull Romaniacs, Rumänien

26./27. August – Red Bull Outliers, Kanada

13.–15. Oktober – 24MX Hixpania, Spanien

3./4. November – 24MX GetzenRodeo, Deutschland