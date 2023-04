Matthias Walkner: Mit 160 sind keine Fehler erlaubt

Nach seinem schweren Sturz bei der Dakar im Januar kehrte Red-Bull-KTM-Werksfahrer Matthias Walkner nach dreimonatiger Reha-Phase bei der zur Weltmeisterschaft zählenden Sonora-Rallye zurück.

Die letzte von fünf Etappen konnte Matthias Walkner in Mexiko auf Rang 5 beenden, und auch in der Gesamtwertung der Sonora-Rallye schafft es der KTM-Pilot bei voller Dakar-Besetzung unter die Top-5.



«Es war noch mal recht spannend im Kampf um die Top-5», erzählte der Kuchler. «Adrien Van Beveren kämpfte in der WM-Gesamtwertung um den Sieg mit und war nicht weit hinter mir. Dementsprechend musste ich ziemlich pushen. Der Geschwindigkeitsschnitt lag bei 120 km/h, auf einer Streckenlänge von 140 Kilometern. Für mich war es trotz der relativ kurzen Wertungsprüfung der anstrengendste und anspruchsvollste Tag von allen.»

Walkner weiter: «Es läuft im Kopf alles extrem schnell ab, man muss jede Sekunde voll konzentriert sein und Spitzengeschwindigkeiten von 160 km/h in unbekanntem Offroad-Gelände lassen nicht die kleinste Unachtsamkeit zu. Bis auf Daniel Sanders habe ich nicht viel Zeit auf die anderen Fahrer verloren. Ricky Brabec, der die Sonora-Rallye schon einige Mal gewonnen hat, konnte mir am letzten Tag nur 30 Sekunden abnehmen. Daniel fährt in einer ganz anderen Liga und gibt uns allen ein kleines Rätsel auf. Er ist mit diesen Bedingungen aufgewachsen und das sieht man an seiner Fahrweise. Es ist unglaublich beeindruckend, was er leistet. Ich freue mich sehr für ihn, und dass er endlich seinen ersten Sieg feiern konnte.»

«Für mich war es ein gelungenes Comeback, ich hatte keinen schweren Sturz und habe mich immer relativ sicher und gut gefühlt», urteilte der Österreicher. «Gerade deshalb, weil ich sehr wenig Fahrzeit auf meinem Motorrad verbracht habe, waren meine Erwartungen eher bescheiden. Mit dem fünften Platz bin ich zufrieden und ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist. Ich weiß ganz genau, an was ich die kommenden Wochen und Monate arbeiten muss.»

Sonora Rallye, Etappe 5, Provisorisches Ergebnis:

1. Daniel Sanders (GASGAS), 1:14:01 Stunde

2. Tosha Schareina (Honda), +2:41 min

3. Luciano Benavides (Husqvarna), +2:53

4. Ricky Brabec (Honda), +3:02

5. Matthias Walkner (KTM), +4:06

6. Toby Price (KTM), +4:41

16. Kevin Benavides (KTM), +13:54



Provisorischer Gesamtstand:

1. Daniel Sanders (GASGAS), 11:01:09 Stunden

2. Tosha Schareina (Honda), +8:23 min

3. Luciano Benavides (Husqvarna), +17:16

4. Toby Price (KTM), +19:43

5. Matthias Walkner (KTM), +23:00

6. Adrien Van Beveren (Honda), +27:14

12. Kevin Benavides (KTM), +46:49



WM-Stand nach 3 von 5 Veranstaltungen:

1. Toby Price (KTM), 62 Punkte

2. Luciano Benavides (Husqvarna), 55

3. Adrien Van Beveren (Honda), 53

4. Kevin Benavides (KTM), 43

5. Daniel Sanders (GASGAS), 39

6. Skyler Howes (Husqvarna), 34

12. Matthias Walkner (KTM), 13