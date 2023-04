Jubel bei GASGAS: Daniel Sanders gewinnt Sonora-Rally

Mit Siegen an drei von fünf Tagen war der Australier Daniel Sanders aus dem GASGAS-Werksteam der überragende Fahrer der zur Weltmeisterschaft zählenden Rallye Sonora in Mexiko. Matthias Walkner wurde Fünfter.

Den Prolog entschied der Südafrikaner Bradley Cox (KTM) für sich, auf der ersten Etappe der Sonora-Rallye triumphierte überraschend Honda-Pilot Tosha Schareina. Die Etappen 2 und 3 gewann Daniel Sanders aus dem GASGAS-Werksteam, Etappe 4 Toby Price (KTM).



Der Australier Sanders ging mit knapp sieben Minuten Vorsprung in den letzten Tag, musste die Etappe als Vierter des Vortags aber nicht eröffnen. Bei Kilometer 35 übernahm Sanders die Führung, gewann die Etappe, die Rallye Sonora und zum ersten Mal eine Veranstaltung der Rally-Raid-WM.

«Es ist großartig, meinen ersten Rally-WM-Sieg zu holen», freute sich Sanders. «Es fühlt sich an, als hätte es lange gedauert – offensichtlich ist es großartig, nach einem Jahr Pause wieder dort zu sein, wo ich sein möchte. Die Dakar ist die große Sache, aber es ist auch wichtig, in der Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich hatte bei einigen Events etwas Pech mit Geschwindigkeitsstrafen und solchen Dingen. Ich habe das Gefühl, dass ich gut gefahren bin, an mehreren Tagen geführt habe und im Allgemeinen einen guten Lauf hatte. Nach einem Jahr Pause und Krankheit bei der Dakar geht alles in die richtige Richtung. Ich verbessere mich immer noch und dank des Teams, das mir immer ein großartiges Motorrad hinstellt, kommen die Dinge jetzt zusammenkommen.»

Der Österreicher Matthias Walkner wurde am letzten Fahrtag Fünfter, KTM-Kollege Toby Price Sechster. In der Gesamtwertung ist Price als Vierter der beste KTM-Pilot, was genügte, um seinen Vorsprung in der WM-Wertung auszubauen.

Sonora Rallye, Etappe 5, Provisorisches Ergebnis:

1. Daniel Sanders (GASGAS), 1:14:01 Stunde

2. Tosha Schareina (Honda), +2:41 min

3. Luciano Benavides (Husqvarna), +2:53

4. Ricky Brabec (Honda), +3:02

5. Matthias Walkner (KTM), +4:06

6. Toby Price (KTM), +4:41

16. Kevin Benavides (KTM), +13:54



Provisorischer Gesamtstand:

1. Daniel Sanders (GASGAS), 11:01:09 Stunden

2. Tosha Schareina (Honda), +8:23 min

3. Luciano Benavides (Husqvarna), +17:16

4. Toby Price (KTM), +19:43

5. Matthias Walkner (KTM), +23:00

6. Adrien Van Beveren (Honda), +27:14

12. Kevin Benavides (KTM), +46:49



WM-Stand nach 3 von 5 Veranstaltungen:

1. Toby Price (KTM), 62 Punkte

2. Luciano Benavides (Husqvarna), 55

3. Adrien Van Beveren (Honda), 53

4. Kevin Benavides (KTM), 43

5. Daniel Sanders (GASGAS), 39

6. Skyler Howes (Husqvarna), 34

12. Matthias Walkner (KTM), 13