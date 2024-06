Erzbergrodeo: Dieter Rudolf (12.) bester Österreicher

Das spektakuläre Red Bull Erzbergrodeo wurde einmal mehr vom bayerischen KTM-Piloten Manuel Lettenbichler gewonnen. Bester Lokalmatador wurde Dieter Rudolf mit seiner GASGAS.

Das Erzbergrodeo 2024 lockte zwar mit neuer Streckenführung, im Grunde blieb aber alles beim Alten: Das Rennen ist und bleibt eine Herausforderung für Mensch und Maschine.

Der Niederösterreicher Dieter Rudolf kämpfte sich am Sonntag bis zum 24. von 27 Checkpoints. Das bedeutet insgesamt Platz 12 und die Befriedigung, das extrem herausfordernde Hard-Enduro-Rennen als bester Österreicher beendet zu haben: «Das große Ziel am Erzberg ist für mich immer, alle Checkpoints zu absolvieren und bis ins Ziel zu kommen. Aber ich bin absolut zufrieden mit meiner Performance und Platz 12. Ich glaube, es war echt ein gutes Rennen von mir», sagte der GASGAS-Pilot glücklich.

Das Wetter hatte bei der 28. Ausgabe nicht mitgespielt. Regen an den Tagen vor dem Event hat den Untergrund sehr rutschig werden lassen. Die Prolog-Strecke war aber trotz der nassen Bedingungen aber sehr schnell. Dieter Rudolf konnte mit seinen zwei Qualifikationsläufen auf Startplatz 14 fahren – er stand damit in der enorm wichtigen ersten Startreihe: «Das war eine absolute Top-Ausgangsposition für mich. Die erste Startreihe war mein Ziel und das habe ich erfolgreich geschafft», kommentierte

Die große Schlagzeile am Sonntag schrieb wieder einmal Manuel Lettenbichler, der das Red Bull Erzbergrodeo zum dritten Mal in Folge gewinnen konnte. Die rot-weiß-rote Schlagzeile gehört aber X-Grip-Pilot Dieter Rudolf, der seine GASGAS als Berufstätiger und somit als echter Amateur ein weiteres Mal inmitten der Elite der weltbesten Enduro-Profis parken konnte.

Sein Rennen war nicht fehlerfrei, doch konnte Dieter Rudolf die meisten Passagen stets fokussiert und ohne gröbere Zwischenfälle bewältigen. Verwirrung gab es am Start, bei dem eine Gruppe von Fahrern das ‹Go› augenscheinlich früher wahrgenommen hat als andere. Dieter Rudolf gehörte zu diesen anderen, fand sich aber bald nach dem Start in Gesellschaft seines österreichischen Markenkollegen Michael Walkner. Die beiden fuhren über weite Strecken zusammen und wechselten öfter die Positionen. An einigen kniffligen Stellen schalteten sie vom Competition-Modus auf den Kooperations-Modus um und halfen einander.

Seinen größten Fahrfehler erlebte Dieter Rudolf am Ausgang von ‹Carls Dinner›, einer legendär harten Sektion: «Da habe ich leider einen ziemlich heftigen Abflug gehabt. Ich musste dort den Kupplungshebel tauschen und brauchte auch ein bisschen, um den Tankdeckel wiederzufinden, den ich bei dem Crash verloren hatte», erzählte Rudolf. «Zum Glück war das Motorrad nicht ärger beschädigt. Und zum Glück habe ich mich auch nicht gröber verletzt. Nach dem Abflug hat mir trotzdem alles weh getan. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.»

Die Weiterfahrt trug Dieter Rudolf noch bis zum 24. Checkpoint ‹Killing Leap›. Dort war das 4h-Limit abgelaufen. Dieter Rudolf klassierte sich in der Gesamtwertung auf Platz 12, unmittelbar vor seinem Weggefährten Michael Walkner: «Ich bin absolut zufrieden mit Platz 12», betonte der Österreicher. «Natürlich wäre die Zielankunft super gewesen. Ich war auch echt gut drauf bei dem Rennen. Im Endeffekt sind es dann nur ein paar Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und ein gewisses Glück braucht man auch.»

Ergebnis Red Bull Erzbergrodeo:

1. Manuel Lettebichler (KTM), 2:47:23,277 Stunden

2. Trystan Hart (KTM), 3:07:40,648

3. Mario Roman (Sherco), 3:21:47,03

4. Graham Jarvis (KTM), 3:23:39,296

5. Wade Young (GASGAS), 3:39:48,824

6. Jonny Walker (Beta), 3:40:28,735

7. Mitch Brightmore (Husqvarna), 3:48:32,153

8. Matthew Green (KTM), 3:56:31,455

WM-Stand nach 2 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 45 Punkte

2. Mario Roman (Sherco), 32

3. Wade Young (GASGAS), 29

4. Mitch Brightmore (Husqvarna), 24

5. Teodor Kabakchiev (Sherco), 21

6. Francesc Moret Clota (Sherco), 18

7. Marc Riba Lazaro (KTM), 17

8. Matthew Green (KTM), 17

9. Will Haare (Rieju), 13

10. Vaclav Nedved (KTM), 12

Junioren:

1. Mitch Brightmore (Husqvarna), 42 Punkte

2. Ashton Brightmore (GASGAS), 37

3. Richard Moorhouse (Beta), 28

4. Robert Crayston (KTM), 27

5. Barnabas Csizmazia (Husqvarna), 20