Erzbergrodeo-Prolog: KTM-Star Josep Garcia überlegen

KTM-Werkspilot und Enduro-Weltmeister Josep Garcia gewinnt den Prolog beim Erzbergrodeo mit 30 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Chris Gundermann (KTM). Dominik Olszowy (Rieju) kam als Dritter über die Ziellinie.

Der zweite Lauf der Hard-Enduro-WM ist die 28. Ausgabe des legendären Erzbergrodeo in der österreichischen Steiermark. Rund 1300 Teilnehmer traten beim «Iron Road Prolog» am Freitag und Samstag in verschiedenen Klassen an, um sich in den zwei Qualifikationsläufen einen der 500 Startplätze für den Main Event am Sonntag zu sichern.

Auf der 15 km langen Schotter-Strecke, die auf den Trassen des Tagebaus der Eisenerzmine technische Herausforderungen ausläßt und auf Speed ausgelegt ist, ging es für die Top-Fahrer darum, sich unter den ersten 50 zu platzieren. Denn nur dann qualifiziert man sich für die erste von 10 Startreihen des Main Events am Sonntag.

Es ist die Grundlage, wenn nicht sogar die Voraussetzung, um nach 4 Stunden Renndauer des Main Events am Sonntag das Finish erreichen zu können. Für realistische Aussichten auf das Podium jedoch ist auch ein guter Start essentiell, denn vorne liegend vermeidet man schon bei den ersten Auffahrten den immer wieder entstehenden Stau durch gestrauchelte oder gestürzte Fahrer.

Erwartungsgemäß war es der spanische Enduro-Weltmeister Josep Garcia vom Team KTM Factory Racing, der bereits beim ersten Lauf gleich mit 10:19,563 Minuten die Bestzeit in den «Iron Giant» brannte und somit gut 30 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Chris Gundermann (DE, KTM) herausfuhr. Dritter wurde der polnische Rieju-Factory-Racing-Werksfahrer Dominik Olszowy.

An dieser Reihenfolge änderte sich nach dem zweiten Lauf am Samstag nichts. Nachdem die Strecke durch die 1300 Teilnehmer des ersten Laufs geradezu ausbombardiert wurde, waren beim zweiten Lauf zumindest bei den Top-Fahrern schnelle Zeiten durch den deutlich schlechteren Zustand der Strecke nahezu ausgeschlossen.

Der Führende in der Hard-Enduro-WM, Manuel Lettenbichler, belegte auf seiner KTM hinter dem Südafrikaner Wade Young (GASGAS) den fünften Rang. Alle Top-Fahrer konnten sich unter den ersten 50 platzieren und werden somit aus der ersten Startreihe ins prestigeträchtigste Rennen der Saison gehen. Da Garcia am Sonntag nicht starten wird, erhält Chris Gundermann das Privileg, sich in der ersten Startreihe den besten Spot aussuchen zu können.

Nachdem Garcia und Gundermann nicht in der Hard-Enduro-WM gewertet werden, erhielt Olszowy somit die drei WM-Punkte für den Prolog-Sieg, Young bekam zwei Zähler und Lettenbichler einen Punkt. Der Österreicher Michael Walkner landete auf dem zehnten Platz. Mit Valentin Rehrl auf dem 27. und dem Nachwuchstalent Lenny Geretzky (GASGAS) auf dem 35. Platz konnten sich zwei weitere deutsche Fahrer für die erste Startreihe qualifizieren.

Josep Garcia erklärte: «Ich freue mich, nach fünf Jahren wieder zurück am Erzberg zu sein. Die Prolog-Strecke hat sich seit meinem letzten Besuch stark verändert und war heute mit vielen sehr schnellen Passagen bestückt. Ich habe mich richtig wohl gefühlt und bin mit der Bestzeit sehr zufrieden!»

Vorläufige Ergebnisse Red Bull Erzbergrodeo - Prolog

1. Josep Garcia (KTM) 10:19, 563 min

2. Chris Gundermann (KTM) 10:49,806

3. Dominik Olszowy (Rieju) 10:50,955

4. Wade Young (GASGAS) 10:54,174

5. Manuel Lettenbichler (KTM) 10:54,354

6. Teodor Kabakchiev (Sherco) 10:55,229

7. Jonny Walker (Beta) 11:01,355

8. Carson Brown (KTM) 11:05,115

9. Trystan Hart (KTM) 11:09,14

10. Michael Walkner (GASGAS) 11:10,507