Enduro-Training am Red Bull Ring mit Michael Walkner

Am 12. Oktober können sich Enduro-Fans am Red Bull Ring austoben. Bei der «Go with your Pro Experience Enduro» wird Michael Walkner als Coach zur Verfügung stehen.

Hard-Enduro-Ass Michael Walkner wird am 12. Oktober am Red Bull Ring zu Gast sein und den Teilnehmern der «Go with your Pro Experience Enduro» mit wertvollen Tipps und Tricks zur Seite stehen.

«Es ist eine coole Sache, dass es so eine Experience gibt, die jeder buchen kann», meint der 26-jährige Salzburger. «Natürlich möchte ich, dass die Teilnehmer eine Gaudi haben. Aber ich will ihnen auch etwas beibringen und ihnen Kniffe und Tricks zeigen.» Bereits Anfang des Jahres fungierte Walkner bei der Winterausgabe von «Go with your Pro Enduro» als Trainer. Mit dem Enduro Bike ging es auf eine präparierte Schneefläche im Fahrerlager des Red Bull Rings und auf Trail Bikes auf den Indoor Trial Parcours. Der hauseigene Fuhrpark und die unterschiedlichen Strecken ermöglichen es Zweirad-Enthusiasten – vom Profi bis zum Anfänger – das ganze Jahr über Spaß zu haben.

Vor allem der Indoor-Parcours, der an den Wintermonaten in den Boxen des Red Bull Rings aufgebaut wird, hat es Walkner angetan. «Der Parcours hat mich echt überrascht. Ich dachte, wir würden in einer kleinen, winkeligen Halle fahren, stattdessen stand uns dieser riesige Parcours zur Verfügung. Es gab richtig coole Hindernisse zu bewältigen», erinnert sich Walkner.

Walkner trainiert zwei Tage pro Woche auf dem Enduro-Bike, die restliche Zeit verbringt er auf dem Trial Bike. Auf diesem lernte er in seiner Jugend seine Fahrweise, die ihn heute als einer der besten Hard-Enduro-Piloten auszeichnet.

Ob man wie Walkner für das nächste Enduro-Rennen trainieren, an der eigenen Motocross-Technik feilen will oder einfach nur Offroad-Spaß sucht – der Offroad Bike Track am Red Bull Ring bietet viele Möglichkeiten. Zusätzlich stehen mit der «Area24» und dem Trial Park zwei weitere Strecken zur Verfügung.



Mehr Informationen: www.redbullring.com