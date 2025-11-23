Youngster James Moore gewinnt die Roof of Africa

Der 18-jährige Südafrikaner James Moore (KTM) gewinnt die Roof of Africa in Lesotho, sichert sich so nach dem Gewinn der Junioren WM-Wertung den ersten Sieg in der Hard Enduro WM. Lettenbichler und Bolt werden 2. und 3.

Nach einem wilden Tag 2 bei der Hard Enduro Rally im steinigen Lesotho hatte James Moore (KTM) einen soliden Vorsprung auf die Weltelite herausgefahren. Manuel Lettenbichler (KTM) aus Kiefersfelden in Bayern, der sich den vierten WM-Titel in Folge schon Ende Oktober beim GetzenRodeo gesichert hatte, lag nach Tag 2 fast 8 Minuten und Billy Bolt (Husqvarna) 13 Minuten hinter dem Rookie aus Südafrika.

Am dritten und letzten Tag waren rund 100 km zu bewältigen, die deutlich technischer waren als am Tag zuvor, als die Südafrikaner auf der vergleichsweise schnellen Strecke ihre Ortskenntnis ausspielten und die ersten sieben Plätze vor den Topfahrern belegten. Somit kehrte sich die Reihenfolge bereits bei der ersten anspruchsvollen Auffahrt ins Gegenteil. Lettenbichler, Kabakchiev, Gomez, Bolt & Co übernahmen das Ruder und setzten sich relativ schnell von den Südafrikanern ab. Kabakchiev fabrizierte dann aber einen kapitalen Crash in einem Flussbett, der ihn zur Aufgabe zwang. Bolt gewann den Tag 3 mit einer knappen Minute Vorsprung auf Lettenbichler. Der Spanier Mario Roman brachte seine Sherco als Dritter mit viereinhalb Minuten Rückstand auf Bolt ins Ziel. James Moore wurde mit knapp sieben Minuten Rückstand auf Bolt Sechster.

Die Altstars machten also in der Gesamtwertung noch einiges an Zeit gut – aber nicht genug, um Moore den Sieg noch nehmen zu können, der mit knapp zwei Minuten Vorsprung auf Lettenbichler und knapp sechs Minuten auf Bolt seinen ersten Sieg in der Hard Enduro WM feierte. In der WM-Wertung sicherte sich der Brite Bolt den zweiten Platz vor seinem Landsmann Mitch Brightmore (GASGAS).

Manuel Lettenbichler: «Die Saison 2025 ist vorbei! Die ersten beiden Tage hier bei Roof of Africa waren ziemlich durchwachsen, ich war Zweiter im Zeitfahren und gestern Zehnter, also wusste ich, dass ich am letzten Tag Zeit gutmachen musste. Das Gelände heute Morgen lag mir viel besser und ich konnte einen kleinen Vorsprung herausfahren, insbesondere gegenüber vielen südafrikanischen Fahrern, die gestern wirklich gut waren. Nach der ersten Service-Kontrolle wurde es jedoch ziemlich technisch und anstrengend, was es schwieriger machte. Von da an fuhren einige von uns gemeinsam bis zum Ziel, was Spaß gemacht hat. Es ist cool, die Saison mit einem großartigen Rennen zu beenden, und natürlich war es ein gutes Gefühl, mit dem bereits gewonnenen Weltmeistertitel hierher zu kommen.»

Gesamtwertung Top 10 Roof of Africa - WM Rennen 7 von 7

1. James Moore (ZA, KTM) 10:42:08

2. Manuel Lettenbichler (D, KTM) +1:52

3. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +5:52

4. Mario Roman (E, Sherco) +6:53

5. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) +8:09

6. Matthew Green (ZA, KTM) +8:37

7. Alfredo Gomez (E, Beta) +12:18

8. Mathew Stevens (ZA) + 18:15

9. Luke Walter (ZA) +19:31

10. Will Slater (ZA) +24:25

Vorläufiger WM-Stand Top 10 nach 7 von 7 Rennen

1.⁠ ⁠Manuel Lettenbichler (D, KTM) 199 Punkte

2.⁠⁠ ⁠Billy Bolt (GB, Husqvarna) 153

3.⁠ Mitch Brightmore (GB, GASGAS) 142

4.⁠ ⁠Mario Roman (E, Sherco) 131

5.⁠ ⁠⁠Wade Young (ZA, GASGAS) 97

6.⁠ ⁠Matt Green (ZA, KTM) 93

7. James Moore (ZA, KTM) 91

8.⁠ ⁠Alfredo Gomez (E, Beta) 87

9.⁠ ⁠Teo Kabakchiev (BG, Sherco) 77

10. ⁠Thomas Scales (ZA, Beta) 65