FIA WEC

6h Austin: Das WEC-Rennen im Fernsehen und Stream

Beim fünften Saisonlauf der FIA WEC auf der Strecke in Austin fighten Toyota und Rebellion um den Gesamtsieg. So kann das Rennen im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Die FIA WEC gastiert an diesem Wochenende auf dem 'Circuit of the Americas' in Austin. Das Rennen ist als Ersatz in den Kalender gerückt, nachdem das Event in Sao Paulo/Brasilien abgesagt wurde. Da Ginetta in Austin nicht am Start steht, werden lediglich die beiden Toyota TS050 Hybrid und der Rebellion R13 um den Gesamtsieg kämpfen. Ordentlich Action wird aber auch die GTE-Klasse bringen. Dort gesellt sich sich erstmals auch die Corvette C8.R zu den bewährten Playern von Aston Martin, Ferrari und Porsche.

Start der 6 Stunden von Austin ist am Sonntagabend um 19:00 Uhr MEZ. Das Rennende wird folglich gegen 1:00 Uhr MEZ in der Nacht zu erwarten sein. Selbstverständlich kann man sich wieder von zuhause aus mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür:

Fernsehen

Wer das ganze WEC-Rennen in Austin sehen will, muss diesmal Eurosport 2 (Pay-TV) einschalten. Der Sportsender geht um 18:50 Uhr auf Sendung und bleibt bis 1:30 Uhr dabei. Im Free-TV gibt es die WEC auf Sport1 zu sehen. Hier wird jedoch lediglich die Schlussphase gezeigt. Die Übertragung beginnt um 23:30 Uhr und endet ebenfalls um 1:30 Uhr.

Live-Stream (Internet)

Sport1.de wird das Rennen ab 18:30 Uhr auch auf einem kostenlosen Live-Stream im Internet anbieten. Darüber hinaus gibt es auch zwei kostenpflichtige Möglichkeiten: Der Eurosport Player zeigt zwischen 18:30 und 1:30 Uhr ebenfalls die Rennaction aus Austin (Original Sound). Außerdem kann über einen Member-Bereich der Website der FIA WEC bzw. über die App der FIA WEC das Rennen live verfolgt werden. Hier wird jedoch Englisch kommentiert. Das offizielle Live-Timing der FIA WEC kann jedoch ohne Extra-Gebühr eingesehen werden. Dort wird kontinuierlich der Zwischenstand aktualisiert – man weiß also immer, wie es gerade steht.

Ohne Bilder aber mit emotionsgeladenem Kommentar können die 6 Stunden von Austin ab 18:55 Uhr über die Audio-Übertragung der Experten von Radio Le Mans verfolgt werden. Außerdem empfiehlt es sich, den sogenannten Spotter Guide während des Rennens beiseite zu nehmen. Auf diesem sind alle 30 teilnehmenden Fahrzeuge abgebildet. Damit steht einem motorsportlichen Sonntagabend eigentlich nichts mehr im Wege.