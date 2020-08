4h Spa: Erneute Pole-Position für United Autosports

Bei der European Le Mans Series (ELMS) in Spa-Francorchamps sichern sich Philip Hanson und Ex-LMP1-Mann Filipe Albuquerque den ersten Startplatz. Richard Lietz im Porsche 911 RSR in der GTE-Klasse ganz vorne.

In der European Le Mans ist das zweite Rennwochenende derzeit in vollem Gange. Auf der 7,004 Kilometer langen Strecke von Spa-Francorchamps sicherte sich abermals United Autosports die Pole-Position für das 4h-Rennen, welches am Sonntag ausgetragen wird. Filipe Albuquerque, der sich den Oreca 07 mit Philip Hanson teilt, kam auf eine Zeit von 2:03,298 Minuten.

«Das ist natürlich großartig. Das Team hat schon über das ganze Wochenende schon einen richtig guten Job gemacht. Wir wussten, dass wir schnell sein würden. Aber Filipe hat tatsächlich sogar in allen drei Sektoren die Bestzeit markiert. Somit gehen wir bestmöglich ins Rennen», jubelten Hanson nach der Qualifikation.

Ebenfalls aus der zweiten Startreihe losfahren wird der zweite LMP2-Oreca von United Autosports. Dieses Fahrzeug wird im Rennen von William Owen, Alex Brundle und Job van Uitert pilotiert. Das Trio hatte bereits den ELMS-Saisonauftakt in Le Castellet vor drei Wochen gewonnen. In der Qualifikation saß der junge Niederländer van Uitert am Steuer und lag 0,519 Sekunden hinter der Pole-Zeit.

Rang drei ging an den Oreca (Aurus 01 gebrandet) von G-Drive Racing mit Roman Rusinov und Mikkel Jensen. Der Däne Jensen fuhr die Qualifikation und hatte 0,523 Sekunden Rückstand. Neben dem Aurus startet der Oreca 07 vom französischen Duqueine Team mit Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi und Konstantin Tereschenko. Hier gab es 0,530 Sekunden Rückstand zu verzeichnen. Jota Sport, das sonst in der WEC unterwegs ist und an diesem Wochenende einen ELMS-Gaststart absolviert, komplettierte mit 1,125 Sekunden Rückstand die Top Fünf.

Auch in der LMP3-Klasse ging die Pole-Position an United Autosports. Der Ligier JS P320 von Wayne Boyd, Tom Gamble und Robert Wheldon lag in der Qualifikation vorne, wobei Boyd mit 2:12,634 Minuten die beste Zeit fuhr. «Das ist natürlich fantastisch. Wir haben schon das ganze Wochenende über eine super Pace. Wanye hat eine tolle Runde gedreht. Wir sind nun in einer guten Ausgangssituation für das Rennen. Hoffentlich können wir es in derselben Position beenden, wie wir es anfangen werden.»

Die stark besetzte GTE-Klasse ging in der Qualifikation an den Porsche 911 RSR von Proton Competition. Hier schaffte Werksfahrer Richard Lietz eine Zeit von 2:17,778 Minuten. «Wir haben uns wirklich angestrengt, diese Pole zu bekommen und auch neue Reifen aufgezogen. Es ist die perfekte Position, um das Rennen am Sonntag zu beginnen», schmunzelte der Österreicher, der mit Hollywood-Star Michael Fassbender und dem Deutschen Felipe Laser unterwegs sein wird. Die Zeiten aus der Qualifiaktion der ELMS in Spa-Francorchamps können hier eingesehen werden.

Die 4h von Spa-Francorchamps werden am Sonntagmorgen gegen 11:00 Uhr gestartet.