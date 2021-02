Weitere Reaktionen zum Ferrari-Hypercar für Le Mans

Diese Nachricht bringt die Sportwagen-WM (FIA WEC) wieder zurück auf die Erfolgsspur. Ferrari baut ein Hypercar und fährt um dem Gesamtsieg bei den 24h Le Mans. Hier nun weitere Stimmen zum anstehenden Programm.

In der Saison 2023 wird die FIA WEC um eine Attraktion reicher. Dann steigt Ferrari in die Hypercar genannte Top-Klasse der WM ein und fährt somit um die Gesamtsiege mit. Auch Toyota, Glickenhaus und Peugeot haben bereits mit dem Bau eines LMH (Le Mans Hypercar) begonnen. Ebenfalls in der Top-Klasse sind dann auch die LMDh-Prototypen zugelassen. Hier haben Acura, Audi und Porsche bereits Pläne zum Einstieg verkündet. All das verspricht spannenden und interessanten Motorsport. Natürlich hat ein Prototypen-Programm von Ferrari auch international hohe Wellen geschlagen. Hier nun weitere Stimmen aus der Brache.

«Die Ankündigung von Ferraris Engagement bezüglich eines Le Mans Hypercars ab 2023 in der FIA WEC ist eine gute Nachricht für die FIA, den ACO und die gesamte Welt des Motorsports», meint FIA-Präsident Jean Todt. «Ich glaube an das Konzept straßenrelevanter Hypercars, die in der FIA WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans antreten. Ich freue mich darauf, dass diese legendäre Marke sich diesem ehrgeizigen Projekt annimmt.»

«Heute ist ein großartiger Tag für den Langstrecken-Sport: Ferrari kehrt bei den 24 Stunden von Le Mans und in der FIA WEC auf das höchste Level zurück», strahlt ACO-Boss Pierre Fillon (der ACO ist Veranstalter der 24h Le Mans). «Das Hypercar-Feld verspricht einige epische Schlachten. Neben Ferrari werden im Jahr 2023 viele Hersteller, die sich uns bereits angeschlossen haben, mit Sicherheit alle Register ziehen, um das 100-jährige Jubiläums-Rennen zu gewinnen.»

«Die Nachricht, dass Ferrari in die neue Hypercar-Kategorie einsteigt, ist einfach unglaublich», jubelt auch der neue WEC-Boss Frédéric Lequien. «Noch unglaublicher ist, dass Ferrari ab 2023 zusammen mit mindestens fünf anderen Herstellern in der WEC-Topklasse antreten wird - die Szene ist für eine unvergessliche Zeit in der Geschichte des Langstreckenrennsports vorbereitet. Wir freuen uns, dass unserer neues Reglement so viele renommierte Automobilmarken angezogen hat. Ferrari ist eine prestigeträchtige Marke, die ein Synonym für Hypercars darstellt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auf der Rennstrecke äußerst wettbewerbsfähig sein werden. Wir fühlen uns geehrt, Ferrari wieder in der Spitzenklasse der Langstreckenrennen willkommen zu heißen.»

«Wir sind viele Risiken eingegangen, um das Le Mans Hypercar-Konzept zu entwickeln. Es wurden viele Anstrengungen und auch einiges an Beharrlichkeit aufgenommen, um die Vorschriften so zu definieren, dass sie den Geist dessen widerspiegeln, wie wir die LMH haben wollen. Das heißt, verschiedene Philosophien in Bezug auf technische Ansätze und Ästhetik der Autos zu berücksichtigen», erläutert Richard Mille, der Präsident der FIA Endurance Kommission. «Heute können wir mit den erzielten Ergebnissen zufrieden sein, da Ferrari sich anderen renommierten Marken anschließt. Ferrari hat eine lange und prestigeträchtige Geschichte im Sportwagenrennsport. Obwohl noch viel zu tun ist, erleben wir bereits, wie Geschichte geschrieben wird, und in einigen Jahren sollte das FIA WEC-Startfeld das stärkste sein, das es je gab.»