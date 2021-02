Erster Test des Hypercars von Glickenhaus steht an

Glickenhaus steigt 2021 in die Sportwagen-WM (FIA WEC) ein und wird mit dem 007 LMH genannten Boliden gegen Toyota und Alpine fahren. Das erste Fahrzeug ist mittlerweile montiert und rollt auch schon. Nun wird getestet.

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) bilden ab der Saison 2021 die sogenannten Hypercars die Spitze des Feldes. Die Klasse besteht aus zwei Toyota, einem alten Oreca-LMP1 (der von Alpine eingesetzt wird) und zwei Fahrzeugen von Glickenhaus. Die kleine amerikanische Schmiede von James Glickenhaus war in der Vergangenheit vor allem durch Auftritte auf der Nordschleife bekannt und tritt nun eben auch in der WM an.

Dafür hat Glickenhaus bei Podium Advanced Technologies in Italien den 007 LMH auflegen lassen. Das Fahrzeug wird von einem V8-Turbomotor mit 3.5 Litern Hubraum angetrieben, der von Pipo Moteurs in Frankreich entwickelt wurde. In den letzten Wochen wurde das erste Chassis in den Hallen von Podium Advanced Technologies zusammengebaut.

Bereits vor einigen Tagen konnten die ersten Meter mit dem 007 LMH unter die Räder genommen werden. Diese wurden in gemächlichem Tempo (bessere Schrittgeschwindigkeit) auf dem Betriebshof absolviert.

Nachdem das Fahrzeug nun fertig montiert werden konnte, stehen nun die ersten richtigen Testfahrten auf der Agenda. Diese sollen allem Anschein nach schon am Donnerstag durchgeführt werden. Als Rennstrecke für den Test wurde Vallelunga ausgewählt. Am Steuer sitzen dann zwei erfahrene Franzosen: Der zweimalige Gesamtsieger der 24h von Le Mans Romain Dumas sowie sein Landsmann Franck Mailleux. Mailleux ist seit Jahren für Glickenhaus auf der Nordschleife unterwegs.

Glickenhaus hat sich mit seinem Hypercar-Projekt recht groß aufgestellt. Die Aerodynamik des 007 LMH entstand beispielsweise bei Sauber in der Schweiz. Beim Einsatz an der Rennstrecke wird 2021 auch der legendäre Rennstall Joest Racing aus dem Odenwald mithelfen. Mit der Schmierstoff-Firma Motul konnte zuletzt ein weiterer großer Partner gewonnen werden.

Die FIA WEC startet (nach derzeitigem Stand) am 4. April in Portimão mit einem 8-Stunden-Rennen. Insgesamt sind 2021 sechs WEC-Rennen angesetzt.