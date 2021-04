6h Spa: Was erwartet uns beim Saisonauftakt der WEC?

An diesem Wochenende geht die Sportwagen-WM (FIA WEC) in die Saison 2021. Das erste Rennen findet auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in Spa-Francorchamps statt. Es ist zudem das Debüt der neuen Hypercar-Klasse.

Am kommenden Samstag (1. Mai) startet die FIA WEC in ihre neunte Saison. Schauplatz ist die Rennstrecke in Spa-Francorchamps. Eigentlich war der Saisonauftakt bereits für Mitte März in Sebring geplant. Doch dieses WEC-Rennen musste aufgrund von Corona abgesagt werden. Danach sollte in Portimão begonnen werden. Das Rennen in Portugal wurde aber in den Juni geschoben. In Spa fand diese Woche bereits der Prologue genannte Vorsaisontest statt - und der hatte es in sich.

Denn wie es scheint, passt die Einstufung der Hypercars nicht wirklich. Die neuen Renner kamen nicht an die Zeiten der LMP2-Boliden ran – und das, obwohl die LMP2 vor der Saison ordentlich eingebremst wurden. Die kleinen Prototypen fahren nun mit 400 kW Leistung, 950 kg Gewicht und müssen (in der WEC – nicht aber in der ELMS) das Le-Mans-Aero-Kit benutzen. Trotzdem waren sie schneller als die Hypercars.

Auffällig ist, dass die Hypercars vor allem im zweiten Sektor von Spa nicht gut aussehen. Hier bekommen die Regelhüter die Quittung, für das erdachte Gewichtslimit der Klasse. Der Toyota GR010 Hybrid ist mit 1.040 kg unterwegs und tut sich in Kurven wie beispielsweise Pouhon richtig schwer. Klar ist, dass die Einstufungen nochmals überblickt werden müssen. Die Regelhüter haben aber schon verlautbaren lassen, dass vor dem Rennen am Samstag diesbezüglich nichts passieren wird.

Somit fahren die LMP2 im Rennen ebenfalls um den Gesamtsieg mit. Darüber hinaus kommt noch eine weitere Karte ins Spiel. Denn sollte es regnen, könnten auch die GTE-Rennwagen mit vorne dabei sein. Hier kommen gleich Erinnerungen an das Petit Le Mans 2015 hoch, als Porsche mit dem 911 RSR die Prototypen schlagen konnte.

Grundsätzlich ist Toyota seit 2017 in Spa ungeschlagen und gewann auch 2014. Audi siegte auf der Ardennen-Achterbahn viermal (2012, 2013, 2015, und 2016). Porsche blieb mit dem 919 Hybrid in Spa-Francorchamps sieglos.

Das Feld besteht diesmal aus 34 Fahrzeugen (drei Hypercars, 14 LMP2, fünf GTE-Pro und zwölf GTE Am). Das ist die vorläufige Entrylist. Im Vergleich zum Prologue wurde einer der beiden Porsche vom Team Project 1 zurückgezogen, da das Chassis nach einem Crash vor Ort nicht repariert werden konnte.

Bereits am heutigen Donnerstag geht es mit der Action los. Das erste Freie Training startet ab 15:30 Uhr.

Das ist der Zeitplan der FIA WEC in Spa

Donnerstag, 29. April

Freies Training 15:30 - 17:00 Uhr



Freitag, 30. April

Freies Training 09:30 - 11:00 Uhr

Freies Training 14:00 - 15:00 Uhr

Qualifying 18:20 - 18:50 Uhr



Samstag, 1. Mai

Rennen 13:30 - 19:30 Uhr