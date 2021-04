Nun doch kein Le-Mans-Aero-Kit in ELMS-Saison 2021

Die European Le Mans Series hat nochmals Hand an die technischen Regeln für die Saison 2021 angelegt. Das Low-Downforce-Kit, welches für die Strecke in Le Mans entwickelt wurde, muss in der ELMS nicht verwendet werden.

Im Prototypen-Sport bricht 2021 ein neues Zeitalter an. Die Hypercars übernehmen in der FIA WEC die Spitze und lösen die LMP1 ab. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, wurde entschieden, dass die Hypercars über diverse technische Parameter um einiges langsamer sein werden als die LMP1. Als Maßstab dient die Strecke in Le Mans. Dort sollen im Rennbetrieb Rundenzeiten von 3:30 Minuten erreicht werden. Das sind zehn Sekunden mehr als zuletzt mit den LMP1.

Problem an der Sache ist jedoch, dass die Hypercars natürlich nicht alleine auf der Strecke unterwegs sind. Die kleineren LMP2 hatten in Le Mans während des Rennens auch schon 3:27er Runden geschafft und wären damit schneller als die neue Top-Klasse. Folglich wurden die LMP2 für 2021 nun eingebremst. Dazu müssen sie nun 950 (anstatt 930 kg) wiegen und verfügen auch nur noch über 400 kW an Leistung. Bis 2020 hatte der Gibson-V8-Motor im LMP2 noch 450 kW.

Die genannten Maßnahmen gelten natürlich nicht nur bei den 24h Le Mans, sondern bei allen Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) und der European Le Mans Series. Außerdem wurde auch die Verwendung des Le-Mans-Aerodynamik-Pakets beschlossen (für die WEC ab Saisonbeginn – für die ELMS ab Lauf 2 am Red Bull Ring). Diese Karosserievariante ist auf wenig Anpressdruck ausgelegt.

Teams, die jedoch nur in der ELMS antreten und nicht beim Klassiker an der französischen Sarthe ausrücken, verfügen aber nicht über dieses LM-Kit. Es hätte also extra anschafft werden müssen, was natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Somit kam es beim Saisonstart der ELMS in Barcelona (als noch mit der Standard-Aero gefahren wurde) zu Diskussionen zwischen den Rennställen und dem ACO in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Maßnahme.

Tatsächlich hat der ACO nun zurückgerudert und die Verwendung des LM-Kits in der ELMS abgeblasen. Die LMP2 können in der ELMS somit weiterhin mit der Standard-Aero ausrücken. In der FIA WEC bleibt es hingegen bei der Pflicht der LM-Aero für die LMP2-Klasse. Die WM startet am 1. Mai in Spa-Francorchamps in die Saison 2021.