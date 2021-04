6h Spa: Hypercars schlagen im zweiten Training zurück

Der Alpine A480 hat im zweiten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps die Bestzeit erzielt. Toyota mit Platz zwei ebenfalls vor den LMP2. In der GTE-Klasse machte diesmal Ferrari die Pace.

In der FIA WEC ist das erste Rennwochenende der Saison 2021 in vollem Gange. Während im ersten freien Training noch ein LMP2 an der Spitze des Feldes lag, konnte in der zweiten Session nun ein Fahrzeug aus der Hypercar-Klasse die Bestzeit markieren. Dabei handelte es sich um den Alpine A480, der als gedrosselter LMP1 bei den Hypercars startberechtigt ist.

Pilot André Negrão schaffte eine Zeit von 2:03,396 Minuten. So schnell war in dieser Woche in Spa-Francorchamps (also inklusive Prologue) noch kein Auto auf der 7,004 Kilometer langen Strecke unterwegs. Rang zwei in der Session ging mit einem Rückstand von knappen 0,035 Sekunden an den Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley. Der zweite Toyota mit dem Weltmeister-Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez kam mit 2:04,717 Minuten auf Gesamtplatz sieben.

Bester LMP2 war der Oreca 07 von United Autosports USA mit Philip Hanson, Fabio Scherer und Filipe Albuquerque. Hier wurde bei Albuquerque eine Zeit von 2:03,773 Minuten gemessen. Dahinter folgte der Aurus 01 von G-Drive Racing mit Roman Rusinov, Franco Colapinto und Nyck de Vries.

In der GTE-Klasse konnte Ferrari diesmal Porsche schlagen. Der 488 GTE Evo von Alessandro Pier Guidi und James Calado befand sich mit 2:13,552 Minuten an der Klassenspitze. Rang zwei holte sich der Porsche 911 RSR von Richard Lietz und Gianmaria Bruni. In der Am-Wertung lag mit 2:14,170 Minuten der Porsche von Christian Ried, Jaxon Evans und Matt Campbell (Dempsey-Proton Racing) vorne.