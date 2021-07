6h Monza: Weitere Änderungen an Entrylist für WEC

Beim dritten Saisonlauf der FIA WEC werden 37 Fahrzeuge teilnehmen. Es ist der erste Rennauftritt der Serie in Monza. Das Rennen dient als Vorbereitung auf die 24h Le Mans. Das hat sich im Feld geändert.

In der Sportwagen-WM gehen die Augen nun auf das nächste Rennwochenende vom 16. bis 18. Juli auf der Strecke in Monza. Dort fand bislang noch nie ein Rennen zur FIA WEC statt. Monza dient gleichzeitig auch als Vorbereitung auf die 24h von Le Mans, die für den 21./22. August geplant sind. Das liegt am Layout von Monza mit seinen vielen langen Geraden. Mittlerweile hat die WEC auch ein Update der Startliste herausgebracht.

Dort sind nun auch die sechs Piloten der beiden Glickenhaus vermerkt, die von Luis Felipe Derani, Gustavo Menezes und Olivier Pla (Startnummer 708) sowie Romain Dumas, Franck Mailleux und Richard Westbrook (#709) gefahren. Die Besatzungen standen bereits seit einigen Tagen fest, waren aber noch nicht in der Startliste vermerkt.

In der LMP2-Klasse gab es eine Änderung beim Ligier JS P217 vom ARC Bratislava. Neben Miroslav Konopka und Oliver Webb startet in Monza auch Matej Konopka. Das ist der Sohn von Miroslav, der sein WEC-Debüt gibt. Er war bislang schon in der 24h Series, der TCR Eastern Europe oder auch der Lamborghini Super Trofeo unterwegs.

In der 12 Wagen fassenden LMP2-Klasse sind elf Piloten-Trios und ein Duo am Start. Dabei handelt es sich um Tatiana Calderon und Sophia Flörsch (Richard Mille Racing Team), die in Monza ohne Beitske Visser antreten.

Im Ferrari von AF Corse (#61) wurde das Piloten-Gespann ebenfalls angepasst. Hier ist nun Werksfahrer Toni Vilander mit von der Partie. Er teilt sich das Cockpit mit Christoph Ulrich und Simon Mann.

Nicht mehr dabei ist der angedachte Ferrari 488 GTE von Kessel Racing. Dieses Fahrzeug wollte Monza als Testeinsatz für die 24h Le Mans nutzen. Es gab jedoch coronabedingte logistische Reiseschwierigkeiten, sodass der Ferrari in Monza nicht antreten wird. Das ist die überarbeitete vorläufige Startliste der WEC in Monza.