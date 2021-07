6h Monza: Toyota macht im zweiten Training die Pace 17.07.2021 - 12:20 Von Oliver Müller

© Toyota Der Toyota GR010 Hybrid auf der Strecke in Monza

José María López setzte auch im zweiten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Monza die Bestzeit. Schon im ersten Training lag Toyota an der Spitze. Porsche hatte in der GTE-Klasse diesmal die Nase vorne.