WEC Sebring: Glickenhaus geht mit Bestzeit in Saison

Im ersten freien Training zu den 1000 Meilen von Sebring machte der Glickenhaus 007 LMH die Pace. Drei Hypercars lagen vor den LMP2. Schnellster Pilot war Routinier Romain Dumas. Porsche in der GTE vorne.

Die Saison 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist eröffnet. In Sebring fand am Mittwoch-Vorabend (europäischer Zeit) das erste freie Training zum 1000-Meilen-Rennen statt, welches dann am Freitag (18. März 2022) absolviert wird. Mit einer Zeit von 1:49,738 Minuten lag der Glickenhaus 007 LMH an der Spitze des Feldes der ersten Session. Hier drehte der Franzose Romain Dumas die schnellste Runde. Das amerikanische Hypercar ist ab 2022 bekanntlich auch mit einem Brake-by-Wire-System ausgestattet.

Mit einem Rückstand von 0,525 Sekunden belegte der Alpine A480 die zweite Position. Matthieu Vaxiviere schaffte eine Zeit von 1:50,263 Minuten. Rang drei ging an den Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi mit 1:50,267 Minuten. Der zweite Toyota kam auf eine Zeit von 1:50,633 Minuten durch José María Lopez. Interessant ist an dieser Stelle auch der Blick auf die Top-Speeds: Glickenhaus und Toyota lagen im Bereich von 287/288 km/h. Alpine kam nicht über 275,6 km/h hinaus.

Die LMP2-Bestzeit ging an den Oreca 07 von Realteam by WRT mit Ferdinand Habsburg am Steuer. Der Österreicher schaffte 1:50,477 Minuten und lag somit vor dem zweiten Toyota rund um Lopez. Grundsätzlich steht zu erwarten, dass die Hypercars im Verlauf des Rennwochenendes noch gut an Zeit zulegen werden und den LMP2 davonfahren.

In der GTE Pro war mal wieder Kévin Estre im Porsche 911 RSR der schnellste Mann. Er brauchte für die 6,019 Kilometer lange Strecke 1:58,827 Minuten. Die GTE Am sicherte sich Markenkollege Matteo Cairoli (Team Project 1) mit 1:58,906 Minuten.