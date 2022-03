So sehen die GTE Pro-Ferrari für die FIA WEC 2022 aus

Ferrari zeigt das Design des 488 GTE Evo für die GTE Pro-Klasse der Sportwagen-WM. Zwei Autos sind eingeschrieben und werden von Werksfahrern pilotiert. Konkurrenten sind Porsche und auch Corvette.

Am 18. März beginnt mit den 1000 Meilen von Sebring die Saison 2022 in der Sportwagen-WM. Ordentlich zur Sache gehen wird es vor allem in der GTE Pro-Klasse. Dort kämpfen die beiden Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse mit den beiden Werks-Porsche 911 RSR und der Werks-Corvette C8.R um die Siege. Titelverteidiger ist Ferrari. Der italienische Hersteller gewann nach einem kontroversen Finale 2021 die Meisterschaft in der Fahrer- und Hersteller-Wertung.

Nun hat Ferrari gezeigt, wie die Autos in der Saison 2022 aussehen werden. Natürlich wurde als Grundton die Farbe Rot gewählt. Von vorne bis hinten ist zudem die italienische Flagge im Design integriert. Hinter den Türen befindet sich das Logo zum 75. Geburtstag der Marke.

Auch im Cockpit setzt Ferrari auf Qualität - und vor allem Werksfahrer. Die Titelverteidiger Alessandro Pier Guidi und James Calado teilen sich das Fahrzeug mit der #51. Im Schwesterwagen mit der #52 kommt Antonio Fuoco zum gesetzten Miguel Molina.

Bereits am kommenden Wochenende (12./13. März 2022) geht es in der FIA WEC auf der Strecke rund. Dann steigt in Sebring der Vorsaisontest (Prologue genannt). Nach dem ersten Saisonrennen (18. März 2022) in Sebring stehen es noch Läufe in Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji und Bahrain auf der Agenda.