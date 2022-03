WEC Sebring: Alpine im zweiten Training ganz vorne

Beim Saisonauftakt der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Sebring geht es mit 36 Fahrzeugen auf der Strecke zur Sache. Toyota weiterhin recht konservativ unterwegs. Im zweiten freien Training markierte nun der Alpine die Spitze.

Nach dem Glickenhaus im ersten freien Training zu den 1000 Meilen von Sebring in Front lag, konnte Alpine in der zweiten Session die Spitze markieren. Der A480 kam mit Matthieu Vaxiviere am Steuer auf 1:50,512 Minuten. Diese Zeit ist aber um rund eine dreiviertel Sekunden langsamer als die Glickenhaus-Zeit aus Training eins, als Romain Dumas 1:49,738 Minuten schaffte. Insofern ist die Aussagekraft des zweiten Trainings in Bezug auf die Performance für das Gesamtwochenende nicht sonderlich hoch.

Das zweitschnellste Hypercar in Session zwei war der Toyota GR010 Hybrid von Brendon Hartley mit 1:51,380 Minuten, was Gesamtrang fünf hinter drei LMP2 bedeutete. Der zweite Toyota schaffte eine Zeit von 1:51,503 Minuten durch José María Lopez. «Wir haben heute so viel wie möglich gelernt, und es war nicht einfach», kommentierte der Argentinier. «Wir wussten, dass wir hier von der Balance of Performance getroffen werden würden, und wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Auto. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, alle Probleme zu lösen und für das Rennen bereit zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir um den Sieg kämpfen können, wenn wir ein perfektes Rennen abliefern, die richtige Balance finden, keine Fehler machen und den Verkehr gut bewältigen. Wir bleiben also positiv.»

Der Glickenhaus kam im zweiten Training nicht über 1:52,479 Minuten (Ryan Briscoe) hinaus. Der schnellste LMP2 war der Oreca 07 von United Autosports USA mit einer Zeit von 1:51,040 Minuten durch Paul di Resta. Dahinter folgte der Schwesterwagen von United Autosports USA (1:51,058 von Filipe Albuquerque) und der Wagen von Realteam by WRT mit 1:51,244 Minuten.

In der GTE Pro lag der Porsche 911 RSR von Kévin Estre und Michael Christensen mit 1:58,488 Minuten vorne. Die GTE Am ging in der zweiten Session an den Aston Martin Vantage AMR von Northwest AMR, mit einer Zeit von 2:00.029 Minuten durch David Pittard.