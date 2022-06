Porsche nennt den Namen des neuen LMDh: Porsche 963

Mit dem Porsche 963 will der Hersteller aus Schwaben ab der Saison 2023 in der FIA WEC und der amerikanischen IMSA-Serie antreten. Auch die Fahrer stehen bereits fest. Diese Piloten sitzen im Cockpit des Rennwagens.

Porsche nennt seinen neuen Prototypen für die FIA WEC und die IMSA-Serie ganz schlicht Porsche 963. Diese Nummer ist eine Hommage an die Rennwagen des schwäbischen Herstellers aus der Gruppe C-Ära. In den 1980er Jahren startet Porsche im Sportwagen-Sport mit dem 956 (ab 1982) und dem 962 (ab 1984). Nun folgt also der 963, dessen Design sich gemäß Porsche am 956 und am 962 orientieren soll. «Unser neuer Porsche 963 soll an die großen Erfolge legendärer Modelle wie 917, 935, 956, 962 oder 919 Hybrid anknüpfen. Ich bin sicher, dass wir im technischen Bereich bestens aufgestellt sein werden und auch auf Teamseite entsprechende Strukturen geschaffen haben, um im spannenden Wettbewerb zahlreicher Hersteller und verschiedener Konzepte siegfähig zu sein», erklärt Porsche Motorsport Chef Thomas Laudenbach.

Das Renndebüt des Porsche 963 ist für die 24 Stunden von Daytona im Januar 2023 geplant. Das ist der alljährliche Saisonauftakt der IMSA-Serie. Theoretisch könnte der 963 aber sogar schon beim WEC-Finale in Bahrain im November 2022 außer Konkurrenz mitfahren. Die FIA WEC hat die Türen für Testeinsätze geöffnet. Porsche peilt eine mögliche Generalprobe in Bahrain tatsächlich an.

Neben dem Namen des rund 680 PS starken Rennwagens hat Porsche auch weitere Piloten für das Prototypen-Engagement bekanntgegeben. Bereits seit langer Zeit war klar, dass Dane Cameron und Felipe Nasr im 963 sitzen werden. Die beiden werden durch die Werksfahrer Kévin Estre, Michael Christensen, André Lotterer, Laurens Vanthoor, Matt Campbell und Mathieu Jaminet ergänzt. Welche Piloten in welcher Rennserie unterwegs sein sollen, hat Porsche derzeit noch nicht öffentlich spezifiziert.

Der Porsche 963 basiert auf dem neuen LMP2-Chassis von Multimatic. Angetrieben wird der Rennwagen von einem V8-Biturbo mit 4,6 Litern Hubraum. Das Aggregat stammt in seinen Grundzügen vom Motor des RS Spyder ab, mit dem Porsche zwischen 2005 und 2008 in der damaligen LMP2-Klasse unterwegs war.