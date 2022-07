Neues Design: Glickenhaus 007 LMH nun in Hellblau

Das amerikanische Team hat kurz vor dem vierten Saisonrennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) ein neues Aussehen für das eigene Hypercar vorgestellt. Bei den 6h Monza gibt es zudem neue Konkurrenz.

In der FIA WEC steht am kommenden Sonntag (10. Juli) der vierte Saisonlauf 2022 auf der Agenda. Schauplatz ist die Strecke in Monza/Italien. Mit dabei ist auch wieder Glickenhaus Racing, das einen 007 LMH in der Hypercar-Klasse aufbietet. Der amerikanische Rennstall kommt mit ordentlich Rückenwind nach Monza, da Mitte Juni bei den 24h von Le Mans ein Podiumsergebnis eingefahren werden konnte. Beim Rennen in Norditalien wird der 007 LMH aber eine neue Farbgebung haben.

Der neue Grundton ist Hellblau. Dazu gibt es in der Mitte des Fahrzeuges einen roten, weißen und dunkelblauen Streifen. Alle Farben sind auch im Glickenhaus-Firmenlogo zu finden. Mit dem neuen Design will Glickenhaus einem Trend entgegen wirken, der seit rund zehn Jahren in der LMP1/Hypercar-Klasse Einzug gehalten hat. Denn die Mehrzahl der Rennwagen war in den Farben Weiß, Rot und Schwarz lackiert. Auch der Glickenhaus kam bis zuletzt in Rot/Weiß daher.

«Beim Goodwood Festival Of Speed haben wir den neuen Porsche LMDh in seiner Rennlackierung gesehen. Da Porsche und Toyota nun Rot, Weiß und Schwarz sind, haben wir entschieden, etwas Anderes auszuprobieren», so das Glickenhaus-Team. «So strahlend wie der Himmel oder die Zukunft.»

In der Hypercar-Klasse gibt es ab Monza zudem Zuwachs. Neben dem Glickenhaus fahren erneut die beiden Toyota GR010 Hybrid und der Alpine A480 (ein alter LMP1). Dazu kommt ab sofort auch Peugeot. Die Franzosen feiern das Debüt des 9X8. Zwei Exemplare werden aufgeboten. Das neue Hypercar hatte Le Mans zuletzt noch ausgelassen, soll nun aber bereit für den ersten Renneinsatz sein.