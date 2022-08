Neuer LMDh: BMW M Hybrid V8 mit Test in Barcelona

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unternahm der neue LMDh von BMW die nächste richtige Testfahrt mit Hinblick auf die Saison 2023. Dabei wurden gemäß BMW viele wertvolle Kilometer gesammelt.

Im Prototypen-Sport ist aktuell ein großer Wandel im Gange. Viele Hersteller steigen in die Szene ein oder kehren zurück. So auch BMW. Die Marke aus Bayern entwickelt derzeit einen LMDh. Das Fahrzeug hört auf den Namen BMW M Hybrid V8. Der Renner wird von einem Turbomotor mit vier Litern Hubraum angetrieben und leistet rund 640 PS. Basis für den Verbrennungsmotor ist das Aggregat, das 2017 und 2018 im BMW M4 DTM zum Einsatz kam.

Nachdem das Fahrzeug seine ersten Meter zunächst in Italien absolviert hat, stand nun die erste ausgedehnte Testfahrt an. Diese fand auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. BMW hält sich in Bezug auf den Test sehr bedeckt. Insgesamt sollen aber viele wertvolle Kilometer abgespult worden sein.

Der BMW M Hybrid V8 baut auf dem LMP2-Chassis von Dallara auf. Neben BMW befinden sich derzeit auch Porsche, Cadillac, Acura, Alpine und Lamborghini in der Entwicklungsphase eines LMDh. Die LMDh bilden zukünftig gemeinsam mit den LMH (Toyota, Peugeot, Ferrari, Glickenhaus) die Prototypen-Top-Klasse. Der Renndebüt des BMW M Hybrid V8 soll bei den 24h Daytona 2023 erfolgen. Ab 2024 will BMW dann auch in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten.