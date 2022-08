6h Fuji: Dries Vanthoor ersetzt Rene Rast bei WRT

Der offizielle Audi-Sport-Fahrer aus Belgien wird beim kommenden Rennwochenende der Sportwagen-WM (FIA WEC) im Oreca 07 vom Team WRT antreten. Er fährt mit Sean Gelael und Robin Frijns.

In der FIA WEC gehen die Blicke so langsam in Richtung des fünften Saisonlaufs 2022. Dieser ist für den 11. September in Fuji angesetzt. Somit gastiert die WM zum ersten Mal seit 2019 wieder in Japan. In den Cockpits wird es einige Umbesetzungen geben, da am selben Datum weitere Rennserien im Einsatz sind. So fährt die DTM beispielsweise in Spa-Francorchamps. Da Rene Rast in der DTM im Vollsaison-Einsatz ist, wird er nicht in Fuji fahren können.

Rast startet in der WEC normalerweise im Oreca 07 vom Team WRT an der Seite von Sean Gelael und Robin Frijns. Für Fuji wurde nun aber ein adäquater Ersatz gefunden. So wird Dries Vanthoor den LMP2 des belgischen Rennstalls gemeinsam mit Gelael und Frijns fahren. Das hat das Team WRT nun mitgeteilt. Vanthoor ist seit vielen Jahren für WRT unterwegs – hauptsächlich aber im GT3-Audi.

Doch auch im LMP2 hat er schon Erfahrungen gesammelt. Im Juni 2022 bestritt er für WRT die 24 Stunden von Le Mans und teilte sich einen Oreca 07 mit Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti. Im Jahre 2016 absolvierte das Team WRT beim ELMS-Rennen in Spa einen Gasteinsatz mit einem Ligier JS P2. Auch damals saß Dries Vanthoor am Steuer. Die Teamkollegen waren damals sein Bruder Laurens Vanthoor sowie der Brite Will Stevens.