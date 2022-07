Cadillac zeigt sich zufrieden mit dem Test in Sebring

Für fünf Tage waren Cadillac und Porsche gemeinsam in Sebring unterwegs. Es war der erste Test, an dem zwei unterschiedliche LMDh zum Einsatz kamen. Vier Piloten waren für den US-Hersteller im Einsatz.

In der Saison 2023 werden die LMDh-Rennwagen in der FIA WEC und der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs sein. Um darauf vorbereitet zu sein, werden aktuell intensive Testfahrten unternommen. Während bei BMW die ersten Meter noch ausstehen, war Acura zuletzt in Magny-Cours unterwegs. Porsche und Cadillac haben derweil auf der Strecke in Sebring für fünf Tage getestet. Erstmals waren somit zwei verschiedene LMDh-Modelle gemeinsam im Einsatz. Der Test diente auch der Erprobung einer neuen Version des Hybridsystems. Außerdem war er ein erster Schritt für die Regelhüter, um Daten zu sammeln, damit eine Balance of Performance (BoP) erstellt werden kann.

«Die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern bei der Entwicklung des Einheitshybridsystems war unglaublich und hat einen effizienteren Zeitplan für die Identifizierung und Lösung von Problemen ermöglicht», so Laura Wontrop Klauser (Programm-Managerin bei GM für den Sportwagen-Sport). «Es ist großartig, eng mit unseren Konkurrenten zusammenzuarbeiten, weil wir alle sicherstellen möchten, dass die Spezialteile einsatzbereit sind.»

Der Cadillac LMDh wird von einem V8-Motor mit 5.5 Litern Hubraum angetrieben und leistet rund 500 Kilowatt. Am Steuer saßen bei den Testfahrten Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Earl Bamber und Alex Lynn. «„Es war ein fantastisches Gefühl, das Auto in Sebring zu fahren», beschreibt Lynn. «Wir haben im Laufe des fünftägigen Tests viel gelernt. Der Cadillac V8 klingt unglaublich und er zieht extrem gut. «Ich freue mich darauf, noch mehr zu lernen. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Wir haben zu diesem Zeitpunkt nur hervorragende Anzeichen.»