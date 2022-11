Porsche setzt Nick Tandy und Makowiecki in den 963

Das zehnköpfige Aufgebot für den Porsche 963 ist komplett. Nick Tandy kehrt nach zwei Jahren bei Corvette zurück nach Schwaben. Auch der französische Werksfahrer Frédéric Makowiecki darf den neuen Prototypen fahren.

Das Fahreraufgebot von Porsche Penske Motorsport für den Einsatz mit dem Porsche 963 steht nun fest: Nick Tandy und Frédéric Makowiecki komplettieren den zehnköpfigen Kader, zu dem auch Dane Cameron, Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre, Mathieu Jaminet, André Lotterer, Felipe Nasr und Laurens Vanthoor zählen. Welche Piloten in der FIA WEC bzw. der amerikanischen IMSA-Serie antreten sollen, verkündet Porsche zu einem späteren Zeitpunkt.

Tandy war bereits zwischen 2013 und 2020 Werksfahrer bei Porsche. Das Highlight dieser Zeit war der Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans 2015 gemeinsam mit Nico Hülkenberg und Earl Bamber im Porsche 919 Hybrid. Auch im GT-Sport konnte der heute 38-Jährige bleibenden Eindruck hinterlassen: drei Klassensiege in Folge bei den 12 Stunden von Sebring oder auch Triumphe bei den 24-Stunden-Klassikern in Daytona, Spa-Francorchamps und auf der Nürburgring-Nordschleife konnte er einfahren. Zur Saison 2021 wechselte Tandy zu Corvette und pilotierte die C8.R im Werksteam. Er hatte jedoch weiterhin Rennen in Porsche-Fahrzeugen bestritten. Nun kehrt er als Werksfahrer zurück.

«Ich bin sehr glücklich und voller Vorfreude, 2023 für Porsche Penske Motorsport zu starten. Es ist eine große Ehre, im Porsche 963 in den Topklassen anzutreten», so Tandy. «Als ich die Kombination der Namen Porsche und Penske hörte, dauerte es von den ersten Gesprächen bis zu meiner Entscheidung nicht lang. Ich weiß ganz genau, dass Porsche für das Beste im Sportwagenbereich steht. Gleichzeitig habe ich immer schon große Bewunderung für das empfunden, was Roger Penske und seine Mannschaft in vielen Serien erreicht haben. Ich denke, wir teilen die gleiche Leidenschaft für die Langstrecke. 2023 beginnt aus meiner Sicht eine großartige Ära in unserem Sport. Ich hoffe, dass wir die hohen Erwartungen in der GTP- und Hypercar-Klasse in den größten Rennserien erfüllen können. Porsche Motorsport hat meiner Karriere und meinem Leben große Erfolge ermöglicht. Aber das war hoffentlich erst der Anfang. Es ist für mich wie eine Rückkehr nach Hause, wenngleich die vergangenen zwei Jahre mit Corvette sehr schön waren.»

Makowiecki ist seit 2014 Porsche-Werksfahrer und gewann 2018 gemeinsam mit Nick Tandy das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. Makowiecki ist seit dem ersten Rollout in Entwicklung des 963 eingebunden. «Ich habe die deutlichen Fortschritte in den vergangenen Monaten jederzeit aus erster Hand erfahren. Wir sind bestens vorangekommen. Daher freue ich mich sehr auf die ersten Rennen in der Saison 2023», erklärt der Franzose. «Der Langstrecken-Sport startet in eine neue Ära, die sowohl in der FIA WEC als auch in der IMSA-Serie spannende Wettbewerbe bieten wird. Es wird ein richtiges Spektakel mit schönen und schnellen Autos von zahlreichen Herstellern. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die größten Pokale gewinnen, die es zu holen gibt.»