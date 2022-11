8h Bahrain: Weitere Stimmen zum Finale der WEC 2022

Toyota feierte beim Saisonabschluss der FIA WEC in Bahrain einen souveränen Doppelsieg. Peugeot hatte wieder technische Probleme. In der GTE-Pro-Klasse konnte Ferrari triumphieren. Das sagen die Fahrer zum Rennen.

Die WEC-Saison 2022 ging mit einem Doppelsieg von Toyota zu Ende. Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López gewannen im GR010 Hybrid vor den Teamkollegen Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley, die wiederum den WM-Titel sichern konnten. In einem eher zähen Rennen gab es noch Drama in der GTE-Pro-Klasse. Denn der Ferrari 488 GTE Evo von Alessandro Pier Guidi und James Calado bekam in den letzten anderthalb Stunden ein Getriebeproblem. So musste Pier Guidi das Auto in langsamer Fahrt um den Kurs tragen. Doch Platz fünf reichte zum GT-Titel. Hier nun weitere Stimmen zum Renngeschehen.

José María López - Sieger auf Toyota

«Gratulation an die Jungs in Auto Nr. 8, die diese Meisterschaft nach einer sehr starken Saison wirklich verdient haben; Hut ab vor ihnen. Es war ein Jahr mit intensivem Wettbewerb, aber wir haben unsere Ziele erreicht, also bin ich sehr glücklich. Ich habe es wirklich genossen, heute ins Rennen zu starten, es macht viel Spaß, eng mit all den anderen Hypercars zu kämpfen. Mike und Kamui sind wirklich gut gefahren, was es mir leichter gemacht hat, als ich gegen Ende wieder eingestiegen bin.»

Brendon Hartley - Platz zwei auf Toyota

«Ich freue mich sehr, den Job hier abzuschließen und beide Weltmeisterschaften zu gewinnen. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich angekommen, dass wir wieder Meister sind - aber ich bin mir sicher, dass es bald passieren wird. Heute war unser Ziel einfach, Alpine zu schlagen und den Titel zu sichern. Wir konnten es uns nicht leisten, Risiken einzugehen, nur um den Rennsieg zu holen. Auto Nr. 7 hatte die Pace und verdiente den Sieg, alles Gute für sie. Sie waren das ganze Jahr über starke Konkurrenten. Es wurde hart gekämpft, auch mit Alpine.»

Loic Duval - Platz vier auf Peugeot

«Unser Drei-Rennen-Programm für 2022 ist jetzt vorbei und wir hatten Recht, alles zu tun, was wir konnten, um in dieser Saison an den Start zu gehen. Natürlich gab es einige Enttäuschungen, aber wir wissen, was getan werden muss. Angesichts der Hitze hier in Bahrain und unserer Erfahrung in Monza und Fuji konnten wir gewisse Schwierigkeiten nicht ausschließen. Was die Performance betrifft, haben wir gute Fortschritte gemacht, aber wir dürfen den BoP-Faktor nicht unterschätzen. Wir haben unser Ziel erreicht, an unserem Entwicklungsprogramm zu arbeiten, während wir an echten Rennen teilnehmen. Uns stehen nun ein paar arbeitsreiche Wochen bevor, um unsere Vorbereitungen für 2023 zu optimieren. Wir sind auf dem richtigen Weg.»

© Toyota Toyota GR010 Hybrid in der Boxengasse © LAT Der Peugeot 9X8 in Bahrain © LAT Der Alpine 480 beim letzten Rennen © Ferrari Einer der Pro-Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse © Corvette Die Werk-Corvette C8.R © Ferrari Aus der GTE Am: Der Ferrari 488 GTE Evo von Iron Dames © Toyota Einer der beiden Toyota GR010 Hybrid von hinten © Porsche Der Porsche 911 RSR von Dempsey-Proton © Porsche Letzte Rennen fuer den Werks-Porsche 911 RSR

René Rast - Sieger LMP2 auf Oreca

«Ich bin sehr glücklich, so möchte man eine Saison beenden. Wir haben bewiesen, dass wir eine gute Pace haben und wie gut das Team WRT ist. Alles war perfekt, das Auto, der Boxenstopp, die Strategie, es ist wirklich auf hohem Niveau. Leider haben wir den Titel nicht gewonnen, aber es war ein guter Tag.»

Antonio Fuoco - Sieger GTE Pro auf Ferrari

«Ich freue mich sehr über das Ergebnis, unseren ersten Sieg in der Langstrecken-Weltmeisterschaft - und für das gesamte Team, dem ich gratulieren möchte, weil es die ganze Saison über großartige Arbeit geleistet hat.»

Kévin Estre - Platz drei GTE auf Porsche

«So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Wir sind angetreten, um beide Titel zu holen - nun stehen wir mit leeren Händen da. Wir hatten im finalen Rennen einfach nicht den notwendigen Speed. Wir haben dann versucht, strategisch noch etwas zu erreichen, aber dabei fehlte uns das nötige Glück. Wir haben alles versucht. In der zweiten Saisonhälfte war Ferrari leider immer schneller als wir.»

Alessandro Pier Guidi - GTE-Titel auf Ferrari

«Ich denke, der Schlüssel zum Sieg in diesem Jahr war unsere Fähigkeit, jedes Rennen zu optimieren, ohne einen einzigen Punkt auf dem Tisch liegen zu lassen. Diese Entschlossenheit war die Grundlage für diesen Sieg. Wir danken dem gesamten Ferrari-Team.»

Marco Sørensen - Titel GTE Am auf Aston Martin

«Das ist eine fantastische Leistung für uns alle. Im Laufe des Jahres gab es viele entscheidende Momente; Le Mans, das ich noch nie zuvor gewonnen hatte, war das Größte - etwas ganz Besonderes, um dem Lebenslauf anhängen zu können. Wenn es darum geht, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, muss man eine Gruppe von Fahrern haben, die eine ganze Saison lang Tempo zeigen kann sowie ein Auto, das dabei helfen kann, das zu liefern. Wir waren in den meisten Rennen konstant und haben keine schlimmen Fehler gemacht. So gewinnt man in der WEC und dafür haben wir das ganze Jahr über eine hervorragende Mannschaftsleistung gezeigt.»