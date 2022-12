IMSA und WEC: Diese Piloten fahren den Porsche 963

Porsche hat auf der Jahresabschlussfeier die Fahrerpaarungen für die beiden Werks-963 verkündet. Zudem wurden weitere spannende Details zum Motorsportprogramm für die Saison 2023 mitgeteilt.

Die sogenannte 'Night of Champions' in Weissach hat bei Porsche Motorsport Tradition. Auf der Jahresabschlussfeier verkündet die Marke stets recht viele Details für das Motorsport-Programm im kommenden Jahr. So auch diesmal. Wichtigste Info waren die Besatzungen der beiden 963, die im kommenden Jahr in der WEC und der IMSA antreten. Welche zehn Piloten den neuen LMDh-Prototypen fahren werden, stand ja bereits seit geraumer Zeit fest. Nur eben nicht, wie sich diese auf die Fahrzeuge aufteilen.

So werden Dane Cameron, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki (Startnummer #5) sowie Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor (#6) in der WEC fahren. In der IMSA wetteifern dann Rückkehrer Nick Tandy und Mathieu Jaminet (IMSA-Startnummer 6) sowie Matt Campbell und Felipe Nasr (IMSA #7). Bei den 24h Daytona helfen Dane Cameron (in der #6) und Michael Christensen (#7) als dritter Mann aus.

«Das neue Reglement, das in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und der nordamerikanischen IMSA-Serie in Kraft tritt, hat uns sofort überzeugt. Wir gehörten im Dezember 2020 zu den ersten Herstellern, die sich dazu bekannt haben», so Urs Kuratle, Leiter Werkssport LMDh. «Die Gründung des weltweit operierenden Team Porsche Penske Motorsport war ein weiterer wichtiger Meilenstein. Porsche und Penske haben eine sehr erfolgreiche gemeinsame Geschichte. Jetzt wollen wir gemeinsam daran anschließen.»

Darüber hinaus wurde nun auch endlich Proton Competition von Porsche als Kundenteam für den 963 bestätigt. Der Rennstall aus Süddeutschland stößt zu JDC Miller MotorSports (IMSA) sowie Jota Sport (WEC), die ebenfalls mit dem 963 unterwegs sein werden.

Porsche wird 2023 aber noch weitere Werksfahrer im Aufgebot haben, die in verschiedenen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Das sind Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz und Thomas Preining. Deren detaillierte Programme befinden sich derzeit in der Finalisierung.

2023 wird auch der neue Porsche 911 GT3 R (auf Basis des 992) sein Debüt geben (Testrennen 2022 auf der Nordschleife mal ausgenommen). Das Fahrzeug wird beim 24h Rennen in Daytona erstmals in Kundenhänden unterwegs sein. In Deutschland soll der neue GT3-Rennwagen in der DTM sowie in der neu strukturierten DTM Endurance zu sehen sein, dem ehemaligen ADAC GT Masters. Wie in der vergangenen Saison sind auch im kommenden Jahr wieder Thomas Preining und Dennis Olsen als DTM-Piloten mit dem neuen 911 GT3 R vorgesehen.

Beim 24h Rennen auf dem Nürburgring will Porsche (nach aktuellem Stand) Michael Christensen, Kévin Estre, Frédéric Makowiecki, Nick Tandy und Thomas Preining sowie den ehemaligen Porsche-Junior Ayhancan Güven entsenden.

Der Däne Bastian Buus wurde als neuer Porsche-Junior 2023 bestätigt. Der 19-Jährige hat sich im November im Rahmen einer Sichtung mit insgesamt zwölf Teilnehmern durchgesetzt. Privatfahrer Ralf Bohn gewann den begehrten Porsche Cup 2022. Die traditionsreiche Auszeichnung basiert auf einer Idee von Ferry Porsche und wird alljährlich seit 1970 an erfolgreiche Amateurfahrer verliehen.