Cadillac aus WEC macht in Daytona bislang die Pace

Richard Westbrook hat am ersten Trainingstag zu den 24h Daytona die Bestzeit gefahren. Auch Acura und Porsche nicht weit entfernt. Mercedes-AMG GT3-Pilot Lucas Auer mit Unfall und Verletzung im freien Training.

Das Rennwochenende zu den 24h Daytona 2023 ist in vollem Gange. Der Klassiker, der zur IMSA-Serie zählt, wird am Samstag/Sonntag (28./29. Januar 2023) ausgetragen und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die FIA WEC. Denn auch in der IMSA-Serie bilden die neuen LMDh-Prototypen die Spitze. Am ersten Trainingstag in Daytona lag der Cadillac von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook an der Spitze. Dieser (blau lackierte) Cadillac ist für den Vollsaison-Einsatz in der WEC vorgesehen und bestreitet Daytona als Vorbereitung auf die WM.

Westbrook erzielte eine Zeit von 1:35,185 Minuten, die in der zweiten von drei Sessions gefahren wurde. «Es ist immer schön, an der Spitze zu sein. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich viel bedeutet und man nicht zu viel hineininterpretieren kann», so Westbrook. «Ich denke, jeder im Cadillac-Lager ist im Moment ziemlich glücklich. Bisher hatten wir keine technischen Probleme. Aber in einer Rennsituation, mit Full Course Yellows und vielleicht anderen Motorkennfeldeinstellungen, die man zuvor noch nicht verwendet hat, wird es völlig anders sein.»

Mit 0,181 Sekunden Rückstand liegt der Acura LMDh von Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz und Brendon Hartley bislang auf Platz zwei. Dahinter folgen die beiden anderen Cadillac von Bourdais/van der Zande/Dixon (+0,242) und Derani/Sims/Aitken (+0,280). Die beiden Porsche von Matt Campbell, Michael Christensen und Felipe Nasr (+0,357) und Dane Cameron, Mathieu Jaminet und Nick Tandy (+0,379) runden die Top sechs ab. Der beste BMW LMDh (de Phillippi/Yelloly/van der Linde/Herta) hatte auf Platz acht bereits 0,726 Sekunden Rückstand.

Im ersten freien Training gab es in Daytona einen heftigen Unfall von Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3. Sein Team Winward Racing hat diesbezüglich bereits ein Statement abgegeben: «Lucas Auer, Fahrer des Mercedes-AMG GT3 Nr. 57 von Winward Racing, wurde in das Halifax Health Medical Center in Daytona Beach eingeliefert. Gemäß dem anwesenden medizinischen Personal hat sich Auer erhebliche gebrochene Lendenwirbelsäulenverletzungen bei einem Vorfall am frühen Donnerstag gegen Ende des ersten offiziellen Trainings der IMSA WeatherTech SportsCar Championship der 61. Rolex 24 At Daytona zugezogen. Auer ist seit dem Vorfall wach und aufmerksam, hat mit seiner Familie zu Hause in Europa und seinen Teamkollegen von Winward Racing hier in Daytona Beach kommuniziert. Alle bei Mercedes-AMG Motorsport und Winward Racing wünschen Lucas eine vollständige und schnelle Genesung.»

Winward Racing plant, mit einem Ersatz-Chassis an den 24h Daytona teilzunehmen. Für Auer soll ein Ersatzfahrer nominiert werden.