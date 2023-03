Entrylist für FIA-WEC-Auftakt in Sebring mit 37 Autos

Die Sportwagen-WM startet mit dem 1000-Meilen-Rennen von Sebring in die Saison 2023. 37 Autos stehen in der vorläufigen Startliste. Bei Glickenhaus sind nun die Piloten bekannt. Hertz Team Jota mit einem LMP2 dabei.

Die FIA WEC steht 2023 vor einer ganz großen Saison, die am 17. März mit den 1000 Meilen von Sebring beginnt. 37 Fahrzeuge wurden für den Auftakt eingeschrieben. Im Vergleich zur 38 Autos fassenden Vollsaion-Startliste fehlt in Florida der Porsche 963 von Proton Competition, der erst im späteren Saisonverlauf eingreifen wird. Ebenfalls nicht dabei ist der 963 vom Hertz Team Jota, der 2023 in einer goldenen Lackierung daherkommt.

Da der 963 noch nicht zur Verfügung steht, wird das Hertz Team Jota in Sebring einen Oreca 07 in der LMP2-Klasse aufbieten. Dieser wird von Yifei Ye und Will Stevens pilotiert, die später im Jahr dann auch im 963 sitzen. Dazu kommt in Sebring der Deutsche David Beckmann, der bei Porsche Reserve-Pilot in der Formel E ist. Beckmann wurde von der FIA als Silber-Pilot eingestuft. In der LMP2-Klasse wird pro Auto stets ein FIA-Silber-Pilot verlangt.

In der Hypercar-Klasse bringt die Entrylist für Sebring wenig Neues. Bei Glickenhaus sind nun die Teamkollegen von Romain Dumas klar. Dabei handelt es sich um Ryan Briscoe und Olivier Pla, die bereits in der Vergangenheit im 007 saßen. Standesgemäß haben 32 der 33 Hypercar-Piloten FIA-Platin-Status. Einziger Gold-Fahrer ist Tom Dillmann im Vanwall Vandervell 680.

Weitere illustre Namen in der LMP2-Klasse sind beispielsweise Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat im Oreca von Prema Racing oder auch Robert Kubica beim Team WRT. In der GTE-Am-Klasse sind 14 Autos der Marken Aston Martin, Corvette, Ferrari und Porsche dabei. Das freie Training in Sebring beginnt am 15. März – also an einem Mittwoch. Der 16. März ist der Quali-Tag. Das Rennen wird am Freitag 17. März ausgetragen. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.