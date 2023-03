Letzter Test vor Sebring: Ferrari 499P in Portimão 05.03.2023 - 05:29 Von Oliver Müller

© Ferrari Der Ferrari 499P während der Testfahrt in Portimão

Auf dem Autódromo Internacional do Algarve absolvierte das Hypercar für die FIA WEC die letzte Ausfahrt vor dem Prologue in Sebring. Beide 499P waren in Portugal im Einsatz. Nicklas Nielsen ist zuversichtlich.