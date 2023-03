Marco Soerensen startet in Le Mans im Aston Martin

Der Werksfahrer aus Dänemark wird auch bei der 2023er Ausgabe der 24h Le Mans mit dabei sein und einen Aston Martin Vantage AMR von GMB Motorsport pilotieren. Soerensen ist Titelverteidiger in der GTE-Am-Klasse.

Bei den 24h Le Mans 2023 wird erstmals auch GMB Motorsport antreten. Das Team aus Dänemark gewann 2022 den GT3-Titel im Le Mans Cup. Der Erfolg wurde mit einem Ticket für den großen Langstreckenklassiker in Frankreich belohnt. Da in Le Mans die GT3-Boliden 2023 noch nicht zugelassen sind, musste GMB im Winter einen Rennwagen in GTE-Spezifikation anschaffen, um die LM-Einaldung auch tatsächlich einlösen zu können. Die Dänen entschieden sich für einen Aston Martin Vantage AMR.

Am Steuer des britischen Fahrzeuges teilen sich in Le Mans Gustav Birch, Jens Reno Moeller und Marco Soerensen die Arbeit. Soerensen ist offizieller Werksfahrer bei Aston Martin und hat große Erfahrung im GTE-Sport. Tatsächlich kommt er auch als Titelverteidiger in der GTE-Am-Klasse nach Le Mans.

«Marco ist einer der schnellsten Aston-Martin-Fahrer und hat seine Klasse im Langstreckenrennsport seit Jahren durch Siege bei einigen der größten 24-Stunden-Rennen und natürlich drei Weltmeistertiteln unter Beweis gestellt», erklärt Henrik Lundgaard von GMB Motorsport. «Als sich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit ergab, haben wir keine Sekunde gezögert. Die Gelegenheit, sich mit einem Le-Mans-Titelverteidiger zu einigen, hat man nicht alle Tage. Wir sind gespannt, was diese Allianz beim Rennen in diesem Sommer bewirken kann. Wir sind sehr aufgeregt.»