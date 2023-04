Peugeot absolviert Langstreckentest in Paul Ricard

Vor dem nächsten Saisonrennen in der Sportwagen-WM (FIA WEC) war Peugeot mit seinem Hypercar zu Testzwecken auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet unterwegs. Vor allem das Getriebe machte in Sebring Probleme.

Das WEC-Programm von Peugeot läuft bislang noch nicht sonderlich rund. Die Franzosen hatten in der Saison 2022 die drei Läufe nach den 24h Le Mans bestritten und dabei mit Problemen zu kämpfen. Diese waren zunächst technischer Natur. Aber es fehlte auch an Speed. Nach einem Testprogramm im Winter sollte für 2023 alles besser werden. Doch auch der Saisonauftakt im März in Sebring lief enttäuschend.

Beide 9X8 hatten bereits in der Startphase des 1000 Meilen Rennens Probleme mit dem Getriebe. Das Auto Nummer #93 musste später auch Schwierigkeiten mit der Zündung verkraften; bei der #94 lief das Hybridsystem nicht wie gewünscht. Und erneut waren die beiden Peugeot viel zu langsam. In der Qualifikation fehlten 2,388 bzw. 3,138 Sekunden auf die Pole-Position.

Hierbei spielte auch das Konzept des 9X8 eine Rolle. Das französische Hypercar ist bekanntlich ohne Heckflügel entwickelt worden. Somit werden große Teiles des aerodynamischen Abtriebs über den Unterboden gewonnen. Doch Sebring ist dafür sehr schlecht geeignet. Denn der Kurs in Florida besteht zu großen Teilen aus uralten Betonplatten mit extremen Spaltmaßen. Das macht Sebring zu einer regelrechten Rüttelpiste. Tief fahren, was für das Erzielen des gewünschten Abtriebs notwendig ist, fällt somit aus. Denn das Auto agiert nicht im gedachten Fenster. Auch die Formel 1 kennt das Problem seit der 2022er Fahrzeuggeneration.

Alle anderen WEC-Strecken sind einigermaßen flach. Somit dürfte Peugeot nun wohl mehr Speed finden. Außerdem wurde angekündigt, dass ab dem kommenden Rennen in Portimão ein Update am Getriebe kommen soll, um auch hier Abhilfe zu verschaffen. Um für den weiteren Saisonverlauf gerüstet zu sein, waren die Franzosen die Tage zu einem Langstreckentest in Le Castellet unterwegs. Über die Testfahrt ist natürlich nicht sonderlich viel bekannt, außer dass auch in der Nacht gefahren wurde. Ob die Probleme beseitigt wurden, wird sich im Laufe der Saison zeigen - spätestens bei den 24h Le Mans am 10./11. Juni 2023, die für Peugeot auch das Heimspiel sein werden.