6h Portimão: Toyota-Doppelspitze im ersten Training

Sébastien Buemi markierte im ersten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Portimão die Bestzeit. Mike Conway im zweiten Toyota GR010 Hybrid direkt dahinter und vor beiden Ferrari 499P.

Das zweite Rennwochenende der FIA WEC in der Saison 2023 hat begonnen. In Portimão fand am Freitag zur Mittagszeit das erste freie Training statt. Und dabei ging es genauso weiter, wie es zuletzt in Sebring geendet hatte. Beide Toyota lagen an der Spitze des Feldes. Die Bestzeit stellte Sébastien Buemi auf, der die 4,653 Kilometer lange Strecke in 1:32,792 Minuten umrundete. Der Schweizer teilt sich einen GR010 Hybrid mit Ryo Hirakawa und Brendon Hartley.

Auch Platz zwei ging an den japanischen Hersteller. Mike Conway, der zusammen mit Kamui Kobayashi und José María López anritt, hatte 0,384 Sekunden Rückstand. Erwartungsgemäß kamen die beiden Ferrari 499P auf die Ränge drei und vier. Das Auto von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi lag 0,661 Sekunden zurück. Die Teamkollegen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen hatten 0,777 Sekunden Rückstand.

Auch auf den Plätzen fünf und sechs landeten zwei Fahrzeuge derselben Marke. Dabei handelte es sich um die beiden Porsche 963. Dane Cameron, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki fehlten 0,896 Sekunden auf die Spitze; bei Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor war es exakt eine Sekunde.

Siebter wurde der Cadillac von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook, die 1,315 Sekunden zurücklagen. Dahinter folgte der Peugeot 9X8 von Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller, die aber schon 1,731 Sekunden einbüßten. Das zweite freie Training in Portimão startet um 16:30 Uhr MESZ.