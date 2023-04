Jack Aitken fährt bei der FIA WEC in Spa den Cadillac

Der Brite teilt sich beim dritten WM-Lauf den Cadillac V-Series.R mit Sébastien Bourdais und Renger van der Zande. Cadillac setzt in Spa-Francorchamps bekanntlich zwei Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse ein.

Nicht mehr lange, dann startet das dritte Rennwochenende 2023 der FIA WEC. Vom 27. bis 29. April wird in Spa-Francorchamps Vollgas gegeben. Und das Feld wird immer voller. Denn anstatt von zuletzt elf in Portimão werden in den belgischen Ardennen nun 13 Hypercars um den Gesamtsieg kämpfen. Neu mit dabei sind ein Porsche 963 vom Hertz Team Jota sowie ein zweiter Werks-Cadillac.

Für das amerikanische Fahrzeug (nach LMDh-Bauart) waren bereits Sébastien Bourdais und Renger van der Zande als Piloten fix. Diese beiden teilen sich den in Gold beklebten Cadillac 2023 in der IMSA-Serie. Bei den 24h von Daytona wurde das Duo von Scott Dixon als dritter Pilot ergänzt. Das ist auch der Plan für die 24 Stunden von Le Mans. Beim Gaststart nächste Woche in Spa-Francorchamps ist Dixon jedoch verhindert, da er in der IndyCar-Serie antritt. Doch nun wurde ein adäquater Ersatz gefunden. Dabei handelt es sich um Jack Aitken.

Aitken kennt den Cadillac V-Series.R bereits sehr gut. Im rot beklebten Cadillac von Action Express Racing ist er bei den Langstrecken-Rennen der IMSA an der Seite von Pipo Derani und Alexander Sims unterwegs. Auch bei den 24h Le Mans soll dieses Trio gemeinsam antreten. Für Spa wechselt Aitken nun also als dritter Pilot einfach zu Bourdais/van der Zande.

«Dies ist nur ein weiteres Beispiel für das One Team-Konzept, um das es bei Cadillac Racing geht. Wir schätzen Jacks Feedback im Auto und hoffen, dass dies die Vorbereitung auf den Angriff von Cadillac Racing auf die 24 Stunden von Le Mans im Juni stärkt», so Mike O’Gara von Chip Ganassi Racing, die den Werks-Einsatz von Cadillac durchführen.

Auch Aitken freut sich auf den Auftritt bei Cadillac Racing in Spa-Francorchamps: «Mit dem Cadillac V.Series R auf einer so unglaublichen Strecke zu fahren, wird eine unschätzbare Bereicherung unserer Vorbereitung auf Le Mans sein. Es wird eine Freude sein, uns bei Chip Ganassi Racing zu integrieren und zusammenzuarbeiten, um das Cadillac-Programm voranzutreiben, da wir großen Respekt voreinander haben. Die Partnerschaft mit Seb und Renger wird für mich persönlich großartig sein, da ich von zwei großartigen Jungs lernen werde.» Den anderen Cadillac fahren in Spa-Francorchamps wieder Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook.