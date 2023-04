6h Spa: Privater Porsche 963 rechtzeitig ausgeliefert

Am kommenden Samstag steigt der dritte Saisonlauf 2023 der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Spa-Francorchamps. Das Hertz Team Jota will dann mit einem Porsche 963 antreten. Der Shakedown fand in Weissach statt.

Die FIA WEC begeht am Samstag (29. April) den dritten Saisonlauf 2023. Dann sind sogar 13 anstatt zuletzt elf Hypercars an der Spitze des Feldes mit dabei und kämpfen um den Gesamtsieg. Dazu kommen ein zweiter Cadillac und der erste private Porsche 963. Diesen will das Hertz Team Jota auf der Strecke in den belgischen Ardennen einsetzen. Am Steuer sitzen dann William Stevens, Yifei Ye und António Félix da Costa.

Das Fahrzeug wurde bereits von Porsche an das Team übergeben. Dies fand am letzten Freitag statt. Werksfahrer Matt Campbell war vor Ort und hat vor den Augen der Kundschaft einige Runden mit dem neuen Fahrzeug gedreht. Auch JDC MotorSports erhielt am Freitag in Weissach den 963, den das amerikanische Team ab dem Rennen Mitte Mai in Laguna Seca in der IMSA-Serie einsetzen will.

2023 sollen noch zwei weitere private Porsche 963 ausgeliefert werden. Diese gehen beide an Proton Competition, die im weiteren Saisonverlauf jeweils einen in der IMSA und der WEC aufbieten wollen.