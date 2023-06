So sieht der Porsche 963 von Proton in der WEC aus 29.06.2023 - 06:38 Von Oliver Müller

© Proton Competition Weis, Rot und Blau: Der Porsche 963 von Proton Competition

Proton Competition steigt ab dem Rennen in Monza in die Hypercar-Kasse der FIA WEC ein. Der Porsche wird von Gianmaria Bruni, Neel Jani und Harry Tincknell gefahren. Somit starten in der WM dann vier Porsche 963.