Aragón: Hypercar von BMW beginnt Vorbereitung auf WEC

In Spanien war der BMW M Hybrid V8 erstmals in den Händen des Teams WRT unterwegs. Der belgische Rennstall wird 2024 den Werkseinsatz für BMW mit dem LMDh-Auto in der Sportwagen-WM (FIA WEC) unternehmen.

Die FIA WEC blüht derzeit auf. Mit Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, Glickenhaus und Vanwall sind sieben Marken in der Top-Klasse Hypercar am Start. 2024 kommen noch BMW, Lamborghini und Alpine hinzu. BMW ist mit seinem M Hybrid V8 genannten Rennwagen bereits 2023 in der IMSA-Rennserie in den USA im Einsatz und konnte am letzten Wochenende in Watkins Glen den ersten Sieg feiern. Nun haben die Vorbereitungen auf den WEC-Auftritt begonnen.

Dazu reiste das Team WRT ins Motorland Aragón und absolvierte erste Testfahren mit dem nach LMDh-Regeln gebauten Auto. Insgesamt drei Tage war man in Aragón unterwegs und konnte somit sehr viele wertvolle Daten sammeln. Am Steuer saßen die Werksfahrer Jesse Krohn, Maxime Martin, Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor.

«Der Test war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Es war mein erster Einsatz in einem Prototypen und auch die erste Zusammenarbeit mit dem WRT-Team. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an ihre Arbeitsweise, weil ich als Gegner über Jahre erlebt habe, wie stark sie sind. Und ich muss sagen, dass all meine Erwartungen erfüllt wurden. Das Team arbeitet fantastisch zusammen, und ich hatte den vielleicht reibungslosesten Test meiner Karriere. Ich habe mich schnell im Auto zurechtgefunden und konnte dem Team hoffentlich helfen, wichtige Daten zu sammeln – denn nur darum geht es bei so einem ersten Test. Ich habe die Erfahrung in diesem großartigen Fahrzeug sehr genossen und danke allen Beteiligten, dass ich meinen Beitrag zum Programm leisten durfte», bilanzierte Krohn die Ausfahrt in Aragón.

Am Wochenende folgte ein weiterer Funktionstest, den die Werksfahrer Dan Harper und Max Hesse absolvierten. Das erste Rollout des Testchassis für WRT fand sogar schon am 27. Mai auf dem Werksgelände in Dingolfing statt. In den kommenden Wochen und Monaten werden zahlreiche weitere Tests folgen, mit denen sich das BMW M Team WRT optimal auf den Saisonstart der FIA WEC am 2. März 2024 in Katar vorbereitet. Welche Piloten für BMW in der WEC im Einsatz sein werden, wollen die Münchner zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.