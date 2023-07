Isotta Fraschini Hypercar mit nächstem Test in Aragon

Der neue Rennwagen, der irgendwann auch in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten soll, war erneut zu Testfahrten im Motorland Aragon unterwegs. Im Cockpit saß Jean-Karl Vernay.

Isotta Fraschini möchte mit seinem Tipo 6 LMH Competizione bekanntlich in die Hypercar-Klasse der FIA WEC einsteigen. Das italienische Fahrzeug befindet sich aktuell gerade in der Entwicklungsphase. Nun wurde die nächste Testfahrt absolviert. Diese fand im Motorland Aragon in Spanien statt. Dort war Isotta Fraschini bereits Mitte Juni unterwegs. Zuletzt gab es drei weitere Testtage auf der so beliebten Strecke.

Am Steuer saß der Franzose Jean-Karl Vernay. «Ein sehr positiver Test, bei dem wir fast 1500 km ohne Probleme zurückgelegt haben - also ein großer Fortschritt», so Vernay. «Wir haben die Konstanz und Leistung erheblich verbessert und alle wichtigen Teile des Autos verstanden, wie das Hybridsystem, den Elektromotor und die Bremsen.»

Derzeit ist noch immer unklar, wann der Isotta Fraschini das Debüt in der FIA WEC absolvieren wird. Angedacht ist das Saisonfinale 2023 im November in Bahrain. Im Fahrzeug ist ein V6-Motor mit drei Litern Hubraum verbaut. Dazu kommt ein Hybridsystem auf der Vorderachse. Als Einsatzteam hat Isotta Fraschini den britischen Rennstall Vector Sport gewonnen.