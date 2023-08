Robin Frijns neuer BMW-Werksfahrer und testet im LMDh

Der Niederländer wechselt von Audi zu BMW und wird dort Werksfahrer. Frijns darf zudem den BMW M Hybrid V8 testen. Noch ist aber nicht final entschieden, ob er den LMDh-Prototypen 2024 auch in der FIA WEC fährt.

Bei BMW hat der Motorsport einen hohen Stellenwert. Das lässt sich alleine schon an der Anzahl der Werksfahrer ablesen. Die Münchner haben ihr offizielles Fahreraufgebot nun auf 22 Piloten vergrößert. Neu im Kader ist Robin Frijns. Der Niederländer wechselt von Audi zu BMW. Das ist sogar eine Art Rückkehr, denn Frijns saß schon zu Anfang seiner Rennfahrer-Karriere im BMW-Cockpit. In der Saison 2010 gewann er den Titel in der Formel BMW Europe.

Noch unklar ist, in welcher Serie Frijns sein Hauptprogramm haben wird. Vieles deutet aber auf die FIA WEC hin. Dort ist er seit einiger Zeit in der LMP2-Klasse in einem Oreca 07 vom Team WRT unterwegs. Der belgische Rennstall wird 2024 auch die beiden BMW M Hybrid V8 betreuen, wenn BMW in die Hypercar-Klasse einsteigt.

Frijns wird auf jeden Fall schon mal in die Testarbeit des BMW M Teams WRT mit dem BMW M Hybrid V8 eingebunden. «Es ist großartig, nach so vielen Jahren zu BMW M Motorsport zurückzukehren, wo damals in der Formel BMW Europe alles angefangen hat», so der heute 31-Jährige. «Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, zu denen unter anderem das Testprogramm mit dem BMW M Hybrid V8 für den WEC-Einstieg 2024 gehören wird. Die Aussicht darauf, dieses Auto fahren und damit ein Teil einer neuen goldenen Ära des Motorsports sein zu können, ist eine große Motivation.»

Auch Motorsportchef Andreas Roos freut sich natürlich über den Neuzugang. «Robin Frijns ist mit seiner Vielseitigkeit und seiner großen Erfahrung im Prototypen-Rennsport eine großartige Verstärkung für unser Werksfahrer-Aufgebot. Er wird im ersten Schritt am Testprogramm mit dem BMW M Hybrid V8 für den WEC-Einstieg teilnehmen. Er kennt das Team und die Rennserie sehr gut und kann mit Sicherheit einen wertvollen Beitrag zu einer erfolgreichen Vorbereitung auf die Saison 2024 leisten. Über eventuelle Renneinsätze werden wir jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.»

Im BMW-Kader trifft Frijns viele Bekannte aus Audi-Zeiten. So haben zuletzt auch Dries Vanthoor, Charles Weerts und René Rast von Ingolstadt zu BMW gewechselt.